Громкий ночной лай помог ученым открыть новый вид животных в Африке

Исследователям удалось определить, что звуки, издаваемые древесными даманами, отличаются от вида к виду.

Громкие крики даманов, мелких травоядных млекопитающих, раздаются по ночам в лесах Западной и Центральной Африки, но их звук различается в зависимости от местоположения. Древесные даманы, живущие между реками Вольта и Нигер, издают лай, отличный от визга даманов, населяющих другие регионы лесной зоны Африки, сообщает SciTechDaily

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новое исследование Линнеевского общества в соавторстве с антропологом Эриком Саргисом из Йельского университета, обнаружили, что лающие даманы — это отдельный вид этих млекопитающих. Новый вид, Dendrohyrax interfluvialis, населяет влажные и сухие леса между двумя реками в прибрежных районах юго-восточной Ганы, южного Того и Бенина, а также на юго-западе Нигерии.

Ученые сделали открытие на основании отличительных звуков в сочетании с анатомическими и генетическими различиями, которые они выявили среди популяций древесных даманов.

"Иногда острый слух так же важен, как и острый глаз", — говорит Саргис. "Мои соавторы Джон Оутс и Саймон Бердер были в Нигерии в 2009 году, исследуя галаго, группу приматов, когда они заметили, что крики дамана отличаются на одной стороне Нигера от другой. Все свидетельства, которые мы впоследствии изучили, включая отличительные звуки, указывают на уникальный вид в лесах между Нигером и Вольтой".

Взрослые древесные даманы обычно весят от 2 до 3 килограммов, размером с сурка, но они тесно связаны со слонами и ламантинами. Их обычно считают ночными и живущими на деревьях животными, но их поведение оказалось трудным для изучения, отчасти потому, что, в отличие от большинства ночных млекопитающих в Африке, их глаза не светятся ночью, что затрудняет их обнаружение, говорят исследователи.

Ученые изучили 418 записей криков дамана, сделанных в период с 1968 по 2020 год на 42 участках в 12 странах. Саймон Бердер сделал сонограммы на основе 96 наиболее четких и полных записей, в том числе 34 из популяций между Нигером и Вольтой и 62 из популяций древесных даманов в Западной, Центральной и Восточной Африке, измеряя их длительность, частотный диапазон и частоту повторения. Этот анализ показал, что почти все крики, записанные между реками, были "громким лаем", который отличался от визжащих криков, записанных на западной стороне Вольты и восточной стороне Нигера.

Саргис и соавтор Нил Вудман из Смитсоновского национального музея естественной истории также изучили черепа 69 взрослых экземпляров дамана из шести музейных коллекций в Европе и Северной Америке. Они обнаружили явные различия в форме и размере черепов у экземпляров, собранных между реками и в других местах. Исследование показало, что черепа D. interfluvialis были короче и шире, чем черепа их собратьев из-за пределов междуречной зоны.

Изучение музейных шкур, трупов даманов, убитых охотниками, и снимков с фотоловушек, полученных в Гане соавтором Эдвардом Виафом, выявило различия в цвете меха между D. interfluvialis и другими даманами. Согласно исследованию, генетический анализ 21 образца ткани дамана из тропических лесов Африки показал, что межречные популяции генетически отличаются от других видов дамана.

"Появляется все больше свидетельств того, что реки Нигер и Вольта являются значительными биогеографическими барьерами для ряда млекопитающих", — говорит Джон Оутс. "В течение миллионов лет изменения климата, по мере того, как африканские леса расширялись и сокращались, новые виды могли видоизменятся на изолированных лесных участках, известных как рефугиумы, а затем они были ограничены в расселении большими реками".

Ученые говорят, что поэтому в регионе между Вольтой и Нигером теперь обитает множество уникальных видов животных. Однако исследователи предупреждают, что дикая природа региона между Вольтой и Нигером находится под угрозой из-за большого количества все еще растущего населения.