1098 карат. В Африці знайшли третій за величиною алмаз на Землі

Величезний камінь важить 1 098 карат, і він трохи менший, ніж другий за величиною алмаз з будь-коли знайдених на Землі.

Шахтарі в Ботсвані виявили приголомшливий алмаз масою 1098 карат, який може бути третім за величиною алмазом у світі, повідомляє Live Science

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Гігантський дорогоцінний камінь був виявлений на руднику Джваненг на півдні Ботсвани, який, за даними Bloomberg, вважається найціннішим рудником у світі. Представник гірничодобувної компанії Debswana, спільного підприємства корпорації De Beers і уряду Ботсвани, каже, що величезний коштовний камінь — найбільший алмаз, будь-коли виявлений за п'ятдесятирічну історію компанії.

Ботсвана є провідним постачальником алмазів в Африці, а також тут знаходиться рудник, де у 2015 році був виявлений другий за величиною алмаз у світі — камінь вагою 1109 карат під назвою Lesedi La Rona.

Найбільший у світі алмаз, Куллінан, важить 3106 каратів, і його виявили в Південній Африці у 1905 році. У 1908 році дорогоцінний камінь розрізали приблизно на 100 частин, а найбільший шматок вагою 530 карат, відправили в Лондон, де він прикрашає верхню частину Королівського скіпетра британського монарха (одна з коштовностей корони Англії, яка знаходиться в лондонському Тауері).

За повідомленням Bloomberg, оцінка нового каменю буде проведена найближчими тижнями, після чого державна алмазна торгова компанія Ботсвани зможе вирішити, чи купувати його у Debswana, чи дозволити De Beers продати його.