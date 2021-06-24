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В поле зору вчених потрапив газовий міхур, в якому народжуються зірки

Юлія Чайка
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Вестерлунд, зоряне скупчення, Чумацький Шлях, фото
Фото: Hubble Space Telescope | Вестерлунд 2 — молоде зоряне скупчення в Чумацькому Шляху.

Нове зображення показує, що зоряне скупчення оточене одним газовим міхуром, а не двома, і що воно, ймовірно, буде продовжуватиме породжувати зірки і в майбутньому.

Зафіксований міхур оточує зоряне скупчення Вестерлунд 2, одну з найяскравіших областей зореутворення в Чумацькому Шляху. Вестерлунд 2 знаходиться приблизно за 20 000 світлових роках від Землі, і досі вченим не вдавалося зафіксувати його у високій роздільній здатності, пише Live Science.

Нове зображення показує, що зоряне скупчення оточене одним газовим міхуром, а не двома, як вважалося раніше, і що воно, ймовірно, буде продовжуватиме породжувати зірки і в майбутньому.

"Коли масивні зірки утворюються, вони випускають набагато сильніші викиди протонів, електронів і атомів важкого металу, ніж наше Сонце. Ці викиди називаються зоряними вітрами. Екстремальні зіркові вітри здатні видувати і формувати бульбашки в оточуючих хмарах холодного, щільного газу. Саме такий міхур ми і спостерігали, зосереджений навколо найяскравішого скупчення зірок в цій області галактики. Нам вдалося виміряти його радіус, масу і швидкість, з якою він розширюється", — говорить провідний автор дослідження Майтраї Тиварі з Мерілендського університету.

Вестерлунд 2 ідентифікували у 1960-х роках, але попередні зображення зореутворювального скупчення були засновані на радіохвилях і субміліметрових хвилях, які могли надати лише приблизне уявлення про зоряне скупченя і не давали багато подробиць про газовий міхур.

реактивний літак, космос, зірки, малюнок
Астрономи створили перше чітке зображення міхура зоряного газу, який розширюється, використовуючи дані телескопа SOFIA на борту модифікованого реактивного літака 747. Малюнок очима художника.
Фото: Artist Rendering by Marc Pound/UMD

У новому дослідженні, опублікованому у The Astrophysical Journal, використовувалися вимірювання, отримані за допомогою стратосферної обсерваторії ІК-астрономії (SOFIA), реактивного літака 747, що несе в стратосферу телескоп 2,7 метрів, щоб уникнути перешкод з боку більшої частини атмосфери Землі. Нові спостереження включали вимірювання у ближньому інфрачервоному діапазоні руху вуглецю в оболонці міхура, що породжує зірки, що і було ключем до отримання чіткої картини самого міхура.

За допомогою цього виміру дослідники могли визначити, чи рухається (і з якою швидкістю) вуглець до Землі або від неї. Це дозволило їм створити тривимірне уявлення зовнішнього краю міхура. Також вони виявили, що в цій оболонці все ще формуються нові зірки.

Більше того, вони змогли простежити історію міхура: близько мільйона років тому він "луснув" з одного боку, відправивши потік зарядженого газу, званий плазмою, в космос, тимчасово уповільнивши утворення зірок.

Народження нової яскравої зірки 200 000-300 000 років тому перезарядило систему новим сонячним вітром від молодої зірки, відновивши енергію оболонки і змусивши її швидше розширюватися.

"Це говорить нам про те, що зірки продовжуватимуть народжуватися в цій оболонці протягом тривалого часу, але в міру того, як цей процес триватиме, нові зірки ставатимуть все менш і менш масивними", — підсумувала Тиварі.