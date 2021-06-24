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В поле зрения ученых попал газовый пузырь, в котором рождаются звезды

Юлия Чайка
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Вестерлунд, звездное скопление, Млечный Путь, фото
Фото: Hubble Space Telescope | Вестерлунд 2 - молодое звездное скопление в Млечном Пути.

Новое изображение показывает, что звездное скопление окружено одним газовым пузырем, а не двумя, и что оно, вероятно, будет продолжать порождать звезды и в будущем.

Зафиксированный пузырь окружает звездное скопление Вестерлунд 2, одну из самых ярких областей звездообразования в Млечном Пути. Вестерлунд 2 находится примерно в 20 000 световых годах от Земли, и до сих пор ученым не удавалось запечатлеть его в высоком разрешении, пишет Live Science.

Новое изображение показывает, что звездное скопление окружено одним газовым пузырем, а не двумя, как предполагалось ранее, и что оно, вероятно, будет продолжать порождать звезды и в будущем.

"Когда массивные звезды образуются, они испускают гораздо более сильные выбросы протонов, электронов и атомов тяжелого металла, чем наше Солнце. Эти выбросы называются звездными ветрами. Экстремальные звездные ветры способны выдувать и формировать пузыри в окружающих облаках холодного, плотного газа. Именно такой пузырь мы и наблюдали, сосредоточенный вокруг самого яркого скопления звезд в этой области галактики. Нам удалось измерить его радиус, массу и скорость, с которой он расширяется", — говорит ведущий автор исследования Майтрайи Тивари из Мэрилендского университета.  

Вестерлунд 2 идентифицировали в 1960-х годах, но предыдущие изображения звездообразующего скопления были основаны на радиоволнах и субмиллиметровых волнах, которые могли предоставить лишь приблизительное представление о звездном скоплении и не давали много подробностей о газовом пузыре.

реактивный самолет, космос, звезды, рисунок
Астрономы создали первое четкое изображение расширяющегося пузыря звездного газа, используя данные телескопа SOFIA на борту сильно модифицированного реактивного самолета 747. Рисунок глазами художника.
Фото: Artist Rendering by Marc Pound/UMD

В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, использовались измерения, полученные с помощью Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA), реактивного самолета 747, несущего в стратосферу отражающий телескоп 2,7 метров, чтобы избежать помех со стороны большей части атмосферы Земли. Новые наблюдения включали измерение в ближнем инфракрасном диапазоне движения углерода в оболочке пузыря, порождающего звезды, что и было ключом к получению четкой картины самого пузыря. 

С помощью этого измерения исследователи могли определить, движется ли (и с какой скоростью) углерод к Земле или от нее. Это позволило им создать трехмерное представление внешнего края пузыря. Также они обнаружили, что в этой оболочке все еще формируются новые звезды.

Боле того, они смогли проследить историю пузыря: около миллиона лет назад он "лопнул" с одной стороны, отправив поток заряженного газа, называемый плазмой, в космос, временно замедлив образование звезд. 

Рождение новой яркой звезды 200 000-300 000 лет назад перезарядило систему новым солнечным ветром от молодой звезды, возобновив энергию оболочки и заставив ее быстрее расширяться.

"Это говорит нам о том, что звезды будут продолжать рождаться в этой оболочке в течение длительного времени, но по мере того, как этот процесс будет продолжаться, новые звезды будут становиться все менее и менее массивными", — заключила Тивари.