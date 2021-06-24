В поле зрения ученых попал газовый пузырь, в котором рождаются звезды

Новое изображение показывает, что звездное скопление окружено одним газовым пузырем, а не двумя, и что оно, вероятно, будет продолжать порождать звезды и в будущем.

Зафиксированный пузырь окружает звездное скопление Вестерлунд 2, одну из самых ярких областей звездообразования в Млечном Пути. Вестерлунд 2 находится примерно в 20 000 световых годах от Земли, и до сих пор ученым не удавалось запечатлеть его в высоком разрешении, пишет Live Science.

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Новое изображение показывает, что звездное скопление окружено одним газовым пузырем, а не двумя, как предполагалось ранее, и что оно, вероятно, будет продолжать порождать звезды и в будущем.

"Когда массивные звезды образуются, они испускают гораздо более сильные выбросы протонов, электронов и атомов тяжелого металла, чем наше Солнце. Эти выбросы называются звездными ветрами. Экстремальные звездные ветры способны выдувать и формировать пузыри в окружающих облаках холодного, плотного газа. Именно такой пузырь мы и наблюдали, сосредоточенный вокруг самого яркого скопления звезд в этой области галактики. Нам удалось измерить его радиус, массу и скорость, с которой он расширяется", — говорит ведущий автор исследования Майтрайи Тивари из Мэрилендского университета.

Вестерлунд 2 идентифицировали в 1960-х годах, но предыдущие изображения звездообразующего скопления были основаны на радиоволнах и субмиллиметровых волнах, которые могли предоставить лишь приблизительное представление о звездном скоплении и не давали много подробностей о газовом пузыре.

[ + – ] Астрономы создали первое четкое изображение расширяющегося пузыря звездного газа, используя данные телескопа SOFIA на борту сильно модифицированного реактивного самолета 747. Рисунок глазами художника. Фото: Artist Rendering by Marc Pound/UMD

В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, использовались измерения, полученные с помощью Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA), реактивного самолета 747, несущего в стратосферу отражающий телескоп 2,7 метров, чтобы избежать помех со стороны большей части атмосферы Земли. Новые наблюдения включали измерение в ближнем инфракрасном диапазоне движения углерода в оболочке пузыря, порождающего звезды, что и было ключом к получению четкой картины самого пузыря.

С помощью этого измерения исследователи могли определить, движется ли (и с какой скоростью) углерод к Земле или от нее. Это позволило им создать трехмерное представление внешнего края пузыря. Также они обнаружили, что в этой оболочке все еще формируются новые звезды.

Боле того, они смогли проследить историю пузыря: около миллиона лет назад он "лопнул" с одной стороны, отправив поток заряженного газа, называемый плазмой, в космос, временно замедлив образование звезд.

Рождение новой яркой звезды 200 000-300 000 лет назад перезарядило систему новым солнечным ветром от молодой звезды, возобновив энергию оболочки и заставив ее быстрее расширяться.

"Это говорит нам о том, что звезды будут продолжать рождаться в этой оболочке в течение длительного времени, но по мере того, как этот процесс будет продолжаться, новые звезды будут становиться все менее и менее массивными", — заключила Тивари.