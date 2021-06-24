Шорсткість грудних силіконових імплантів викликає імунну відповідь, — учені

Дослідники розповіли, як силіконові грудні імпланти з різною текстурою поверхні впливають на утворення рубців, а також розвиток запалення і рідкісного типу лімфоми.

У своєму новому дослідженні, опублікованому в Nature Biomedical Engineering, експерти з'ясували, що грудні текстуровані силіконові імпланти, зазвичай вважаються безпечними, можуть призвести до імунних ускладнень, враховуючи рак, пише Geneng news.

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Як показали попередні дослідження, більшості з 400 тисяч американських жінок, яким щорічно встановлюють імпланти, потрібна їхня заміна кожні десять років. Причина — утворення рубцевої тканини й інші наслідки для здоров'я.

Силіконові грудні імплантати використовуються з 1960-х років. Більш ранні імпланти мали гладку поверхню, але викликали ускладнення, зване капсулярною контрактурой, коли навколо імплантата утворювалася рубцева тканина, що викликає біль і деформації.

Однак у 2019 році Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вирішило відкликати всі надто текстуровані грудні імпланти. Експерти заявили, що вони пов'язані з розвитком раку — анапластичною крупноклітинною лімфомою.

Група дослідників із Массачусетського технологічного інституту, Університету Райса, Техаського університету, Онкологічного центру ім. М. Д. Андерсона Техаського університету та Медичного коледжу Бейлора показали, що структура поверхні, зокрема шорсткість силіконових грудних імплантатів, відповідальна за імунну відповідь (реакцію) на імплантати.

Автори також зазначили, що тканина, яка оточує грудні імплантати людини, змінює імунну реакцію людини на нього. Їх результати показують, що імплантати із середньою шорсткістю 4 мікрометрів (мкм) найменше провокують запалення та утворення фіброзної рубцевої тканини.

"Топографія поверхні імплантату може істотно вплинути на те, як він сприйме імунну відповідь, і це має важливі наслідки для конструкції імплантатів. Ми сподіваємося, що наше дослідження слугуватиме основою для пластичних хірургів, щоб оцінити і краще зрозуміти, як вибір імплантату може вплинути на досвід пацієнта", — розповів Омід Вейсех, доктор філософії, доцент біоінженерії в Університеті Райса.

У рамках дослідження вчені помістили мініатюрні, клінічно схвалені імплантати, з різним ступенем шорсткості в скупчення жирових клітин молочних залоз мишей і повномасштабні імплантати кроликам. Потім вони спостерігали за імунною відповіддю організму тварин та утворенням фіброзної тканини навколо імпланта протягом одного року.

Їх результати показали, що мініатюрні імплантати із середньою шорсткістю 4 мкм можуть пригнічувати імунну відповідь і фіброз у звичайних мишей, але не в мишей з дефіцитом Т-лімфоцитів. Вони також показали більш високі рівні імуносупресивних, що синтезують FOXP3, регуляторних Т-лімфоцитів у тканині, що безпосередньо оточує ці імплантати.

"Результати показують, що злегка текстурована поверхня дозволяє уникнути сильної негативної цитокинової імунної реакції, викликаної шорсткою поверхнею", — заявив один з авторів дослідження Х. Кортні Ходжес із Медичного коледжу Бейлора.

Після дослідів на тваринах наукова група проаналізувала зразки з бази даних Онкологічного центру ім. М. Д. Андерсона, щоб зрозуміти, як люди реагують на різні типи силіконових грудних імплантів. Їм вдалося знайти підтвердження тих же типів імунних відповідей.

Зокрема, зразки тканин, навколо яких протягом багатьох років перебували високотекстуровані імпланти, демонстрували ознаки хронічної імунної відповіді.

Автори сподіваються, що їхні дані допоможуть іншим дослідникам оптимізувати конструкцію силіконових грудних імплантатів.

"Ми раді, що нам вдалося впровадити нові підходи в матеріалознавстві, щоб краще зрозуміти проблеми біосумісності в галузі грудних імплантатів. Ми також сподіваємося, що проведені нами дослідження будуть в цілому корисні для розуміння того, як розробляти більш безпечні та ефективні імплантати будь-якого типу" — підсумував Роберт Лангер, старший автор дослідження і професор інституту Девіда Х. Коха Массачусетського технологічного інституту.