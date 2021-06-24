Шероховатость грудных силиконовых имплантов вызывает иммунный ответ, - ученые

Исследователи рассказали, как силиконовые грудные импланты с разной текстурой поверхности влияют на образование рубцов, а также развитие воспаления и редкого типа лимфомы.

В своем новом исследовании, опубликованном в Nature Biomedical Engineering, эксперты выяснили, что грудные текстурированные силиконовые импланты, обычно считающиеся безопасными, могут привести к иммунным осложнениям, включая рак, пишет Geneng news.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как показали предыдущие исследования, большинству из 400 тысяч американских женщин, которым ежегодно устанавливают импланты, потребуется их замена каждые десять лет. Причина — образование рубцовой ткани и другие последствия для здоровья.

Силиконовые грудные имплантаты используются с 1960-х годов. Более ранние импланты имели гладкую поверхность, но вызывали осложнение, называемое капсулярной контрактурой, когда вокруг имплантата образовывалась рубцовая ткань, вызывающая боль и деформации.

Однако в 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США решило отозвать все чересчур текстурированные грудные импланты. Эксперты заявили, что они связаны с развитием рака — анапластической крупноклеточной лимфомой.

Группа исследователей из Массачусетского технологического института, Университета Райса, Техасского университета, Онкологического центра им. М.Д Андерсона Техасского университета и Медицинского колледжа Бейлора показали, что структура поверхности, в частности шероховатость силиконовых грудных имплантатов, ответственна за иммунный ответ (реакцию) на имплантаты.

Авторы также отметили, что ткань, окружающая грудные имплантаты человека, изменяет иммунную реакцию человека на него. Их результаты показывают, что имплантаты со средней шероховатостью 4 микрометров (мкм) меньше всего провоцируют воспаление и образование фиброзной рубцовой ткани.

"Топография поверхности имплантата может существенно повлиять на то, как его воспримет иммунный ответ, и это имеет важные последствия для конструкции имплантатов. Мы надеемся, что наше исследование послужит основой для пластических хирургов, чтобы оценить и лучше понять, как выбор имплантата может повлиять на опыт пациента", — рассказал Омид Вейсех, доктор философии, доцент биоинженерии в Университете Райса.

В рамках исследования ученые поместили миниатюрные, клинически одобренные имплантаты, с разной степенью шероховатости в скопление жировых клеток молочных желез мышей и полномасштабные имплантаты кроликам. Затем они наблюдали за иммунным ответом организма животных и образованием фиброзной ткани вокруг импланта в течение одного года.

Их результаты показали, что миниатюрные имплантаты со средней шероховатостью 4 мкм могут подавлять иммунный ответ и фиброз у обычных мышей, но не у мышей с дефицитом Т-лимфоцитов. Они также показали более высокие уровни иммуносупрессивных, синтезирующих FOXP3, регуляторных Т-лимфоцитов в ткани, непосредственно окружающей эти имплантаты.

"Результаты показывают, что слегка текстурированная поверхность позволяет избежать сильной отрицательной цитокиновой иммунной реакции, вызванной шероховатой поверхностью", — заявил один из авторов исследования Х. Кортни Ходжес из Медицинского колледжа Бейлора.

После опытов на животных научная группа проанализировала образцы из базы данных Онкологического центра им. М. Д. Андерсона, чтобы понять, как люди реагируют на различные типы силиконовых грудных имплантов. Им удалось найти подтверждение тех же типов иммунных ответов.

В частности, образцы тканей, вокруг которых на протяжении многих лет находились высокотекстурированные импланты, демонстрировали признаки хронического иммунного ответа.

Авторы надеются, что их данные помогут другим исследователям оптимизировать конструкцию силиконовых грудных имплантатов.

"Мы рады, что нам удалось внедрить новые подходы в материаловедении, чтобы лучше понять проблемы биосовместимости в области грудных имплантатов. Мы также надеемся, что проведенные нами исследования будут в целом полезны для понимания того, как разрабатывать более безопасные и эффективные имплантаты любого типа" — заключил Роберт Лангер, старший автор исследования и профессор Института Дэвида Х. Коха Массачусетского технологического института.