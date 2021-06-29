Щеплення з рису. "Їстівна" вакцина від холери пройшла першу фазу випробувань на людях

Нова вакцина, створена зі спеціально вирощеного рису, може врятувати десятки тисяч життів щороку.

Холера є причиною десятків тисяч смертей у всьому світі щороку та може вбити протягом декількох годин після зараження, але нова вакцина, отримана зі спеціально вирощеного рису, пропонує великонадійний спосіб знизити кількість смертей, повідомляє Sciencealert.

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Хоча вакцини проти холери вже існують, це буде перша вакцина, яка не потребує охолодження. Вона також доступна за ціною і відносно проста у виробництві. Зерна рису перемелюють в порошок, який необхідно змішати з рідиною перед прийомом.

Вакцина MucoRice-CTB, раніше показала ефективність на тваринах, успішно пройшла першу фазу випробувань на людях із хорошою імунною відповіддю і відсутністю очевидних побічних ефектів.

"Я з великим оптимізмом дивлюся в майбутнє нашої вакцини MucoRice-CTB", — говорить імунолог Хіроші Кійоне з Токійського університету в Японії. "У всіх 30 добровольців була імунна відповідь на вакцину при низьких, середніх і високих дозах, а найбільша імунна відповідь була при найвищій дозі".

Протягом восьми тижнів добровольцям вводили чотири дози різного розміру, а ще 30 учасникам замість цього вводили дози плацебо. Ті, в кого була імунна відповідь на вакцину, продукували антитіла IgA та IgG, які протистоять холерному токсину B (CTB).

Вакцина створена на основі генетично модифікованого японського короткозернистого рису, вирощеного на захищеній закритій гідропонній фермі. Рослини виробляють нетоксичну частину СТВ, яку імунна система може зафіксувати і відреагувати, внаслідок чого рис подрібнюють в порошок і запечатують в алюмінієві пакети для зберігання.

Дослідники говорять, що під час тестів подрібнений рис змішували із сольовим розчином, але вода повинна бути такою ж ефективною у процесі змішування. Потім вакцина потрапляє в організм через слизові оболонки кишечника майже так само, як і мікроби, викликаючи відповідну реакцію організму.

Хоча результати були великонадійними для багатьох учасників дослідження, під час спостережень протягом 16 тижнів після тестів, 11 з 30 осіб, які отримали вакцину, показали низьку імунну відповідь або її не було взагалі.

Дослідники вважають, що це може бути повʼязано з тим, що різні типи мікробів у кишечнику по-різному реагують на CTB. Звʼязок між мікрофлорою кишечника й імунітетом добре відомий, але як відбувається взаємодія, вчені ще точно не знають.

Більші масштабні та різноманітні випробування повинні надати більше даних, але ці перші результати обнадіюють, кажуть вчені.

Раніше передбачалося, що відмінності в кишкових бактеріях можуть обмежувати ефективність вакцини в країнах, що розвиваються, можливо, через вплив поганої санітарії на травну систему, і це те, на що варто звернути увагу, кажуть вчені.

"Зараз це все припущення, але, можливо, більш висока різноманітність мікрофлори створює кращі умови для сильної імунної відповіді", — говорить Кійоне. "Ймовірно, у процесі кожній вакцинації прямо зараз, навіть після введення вакцини, ми повинні думати про імунний статус людини залежно від стану її мікрофлори".

Нагадаємо, що реакція на страх у немовлят може бути сформована мікрофлорою їх кишечника. Вчені зʼясували, що навіть реакція на страх може частково визначатися складом бактерій, що живуть в кишечнику людини.