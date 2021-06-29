Прививка из риса. "Съедобная" вакцина от холеры прошла первую фазу испытаний на людях
Новая вакцина, созданная из специально выращенного риса, может спасти десятки тысяч жизней ежегодно.
Холера является причиной десятков тысяч смертей во всем мире каждый год и может убить в течение нескольких часов после заражения, но новая вакцина, полученная из специально выращенного риса, предлагает многообещающий способ снизить количество смертей, сообщает Sciencealert
Хотя вакцины против холеры уже существуют, это будет первая вакцина, не требующая охлаждения. Она также доступна по цене и относительно проста в производстве. Зерна риса перемалывают в порошок, который необходимо смешать с жидкостью перед приемом.
Вакцина MucoRice-CTB, ранее показавшая эффективность на животных, успешно прошла первую фазу испытаний на людях с хорошим иммунным ответом и отсутствием явных побочных эффектов.
"Я с большим оптимизмом смотрю в будущее нашей вакцины MucoRice-CTB", — говорит иммунолог Хироши Кийоно из Токийского университета в Японии. "У всех 30 добровольцев был иммунный ответ на вакцину при низких, средних и высоких дозах, а наибольший иммунный ответ был при самой высокой дозе".
В течение восьми недель добровольцам вводили четыре дозы разного размера, а еще 30 участникам вместо этого вводили дозы плацебо. Те, у кого был иммунный ответ на вакцину, продуцировали антитела IgA и IgG, которые противостоят холерному токсину B (CTB).
Вакцина создана на основе генетически модифицированного японского короткозернистого риса, выращенного на защищенной закрытой гидропонной ферме. Растения производят нетоксичную часть СТВ, которую иммунная система может обнаружить и отреагировать, в результате чего рис измельчают в порошок и запечатывают в алюминиевые пакеты для хранения.
Исследователи говорят, что во время тестов измельченный рис смешивали с солевым раствором, но вода должна быть такой же эффективной при смешивании. Затем вакцина попадает в организм через слизистые оболочки кишечника почти так же, как и микробы, вызывая ответную реакцию организма.
Хотя результаты были многообещающими для многих участников исследования, во время наблюдений в течение 16 недель после тестов, 11 из 30 человек, принявших вакцину, показали низкий иммунный ответ или его не было вообще.
Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что разные типы микробов в кишечнике по-разному реагируют на CTB. Связь между микрофлорой кишечника и иммунитетом хорошо известна, но как происходит взаимодействие, ученые еще точно не знают.
Более крупные и разнообразные испытания должны предоставить больше данных, но эти первые результаты обнадеживают, говорят ученые.
Ранее предполагалось, что различия в кишечных бактериях могут ограничивать эффективность вакцины в развивающихся странах, возможно, из-за воздействия плохой санитарии на пищеварительную систему, и это то, на что стоит обратить внимание, говорят ученые.
"Сейчас это все предположения, но, возможно, более высокое разнообразие микрофлоры создает лучшие условия для сильного иммунного ответа", — говорит Кийоно. "Вероятно, при каждой вакцинации прямо сейчас, даже при введении вакцины, мы должны думать об иммунном статусе человека в зависимости от состояния его микрофлоры".
Напомним, что реакция на страх у младенцев может быть сформирована микрофлорой их кишечника. Ученые обнаружили, что даже реакция на страх может частично определяться составом бактерий, живущих в кишечнике человека.