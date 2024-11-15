Готовимся к выходным со вкусом: рецепт быстрых ленивых роллов

Такой способ приготовления роллов поможет сэкономить массу времени, но никак не повлияет на вкус.

Суши – блюдо, которым многие с удовольствием любят насладиться в преддверии выходных или на уик-энд. Кто-то заказывает их в суши-кафе, а кто-то готовит сам, проводя на кухне немало времени, чтобы добиться идеального результата. Известный кулинарный блогер Валерия Велигура рассказала и показала, как быстро приготовить суши без потери вкуса и их аппетитного вида.

Ленивые роллы

Ингредиенты:

рис для суши — 200 г;

вода — 240 мл;

для заправки: 30 мл яблочного/рисового уксуса + 1 ст.л. сахара+1 ч.л. соли;

крем-сыр — 150 гр;

огурцы — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

слабосоленый лосось — 60 г;

майонез — 3 ст. л;

острый соус (например, шрирача) — 1 ч. л.;

нори — 1 лист;

икра масаго — 4 ч. л;

кунжут — для подачи.

Способ приготовления:

Рис тщательно промыть водой несколько раз, пока она не станет прозрачной. Залить рис чистой водой и довести до кипения. Поставить огонь на минимум и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить огонь и дать рису постоять еще 15 минут под крышкой (лучше дополнительно положить полотенце под крышку).

Для заправки подогреть уксус, добавить сахар с солью и перемешать до их растворения. Добавить заправку в теплый рис, перемешать и дать остыть.

Вафельницу немного смазать маслом, выложить рис и приготовить до золотистой корочки.

На каждую вафлю из риса выдавить крем сыр, выложить рис, затем порезанное авокадо, огурцы, и остальные ингредиенты, как показано на видео.

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