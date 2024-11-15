Готуємося до вихідних зі смаком: рецепт швидких лінивих ролів

Такий спосіб приготування ролів допоможе заощадити багато часу, але це не вплине на смак.

Суші — страва, якою багато хто із задоволенням любить насолодитися напередодні вихідних або на вікенд. Хтось замовляє їх у суші-кафе, а хтось готує сам, проводячи на кухні чимало часу, щоб домогтися ідеального результату. Відома кулінарна блогерка Валерія Велігура розповіла і показала, як швидко приготувати суші без втрати смаку і їхнього апетитного вигляду.

Ліниві роли

Інгредієнти:

рис для суші — 200 г;

вода — 240 мл;

для заправки: 30 мл яблучного/рисового оцту + 1 ст. л. цукру+1 ч.л. солі;

крем-сир — 150 г;

огірки — 1 шт;

авокадо — 1 шт;

слабосолоний лосось — 60 г;

майонез — 3 ст. л;

гострий соус (наприклад, шрірача) — 1 ч. л;

норі — 1 лист;

ікра масаго — 4 ч. л;

кунжут — для подавання.

Спосіб приготування:

Рис ретельно промити водою кілька разів, поки вона не стане прозорою. Залити рис чистою водою і довести до кипіння. Поставити вогонь на мінімум і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути вогонь і дати рису постояти ще 15 хвилин під кришкою (краще додатково покласти рушник під кришку).

Для заправки підігріти оцет, додати цукор із сіллю і перемішати до їх розчинення. Додати заправку в теплий рис, перемішати і дати охолонути.

Вафельницю трохи змастити олією, викласти рис і приготувати до золотистої скоринки.

На кожну вафлю з рису витиснути крем-сир, викласти рис, потім порізане авокадо, огірки та інші інгредієнти, як показано на відео.

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