Готуємося до вихідних зі смаком: рецепт швидких лінивих ролів
Такий спосіб приготування ролів допоможе заощадити багато часу, але це не вплине на смак.
Суші — страва, якою багато хто із задоволенням любить насолодитися напередодні вихідних або на вікенд. Хтось замовляє їх у суші-кафе, а хтось готує сам, проводячи на кухні чимало часу, щоб домогтися ідеального результату. Відома кулінарна блогерка Валерія Велігура розповіла і показала, як швидко приготувати суші без втрати смаку і їхнього апетитного вигляду.
Ліниві роли
Інгредієнти:
- рис для суші — 200 г;
- вода — 240 мл;
- для заправки: 30 мл яблучного/рисового оцту + 1 ст. л. цукру+1 ч.л. солі;
- крем-сир — 150 г;
- огірки — 1 шт;
- авокадо — 1 шт;
- слабосолоний лосось — 60 г;
- майонез — 3 ст. л;
- гострий соус (наприклад, шрірача) — 1 ч. л;
- норі — 1 лист;
- ікра масаго — 4 ч. л;
- кунжут — для подавання.
Спосіб приготування:
Рис ретельно промити водою кілька разів, поки вона не стане прозорою. Залити рис чистою водою і довести до кипіння. Поставити вогонь на мінімум і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути вогонь і дати рису постояти ще 15 хвилин під кришкою (краще додатково покласти рушник під кришку).
Для заправки підігріти оцет, додати цукор із сіллю і перемішати до їх розчинення. Додати заправку в теплий рис, перемішати і дати охолонути.
Вафельницю трохи змастити олією, викласти рис і приготувати до золотистої скоринки.
На кожну вафлю з рису витиснути крем-сир, викласти рис, потім порізане авокадо, огірки та інші інгредієнти, як показано на відео.
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