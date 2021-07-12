Незвичайний метеорит віком 4,5 млрд років може зберігати таємниці зародження життя на Землі

Учені з'ясували, що метеорит Winchcombe, який є надзвичайно рідкісним типом — вуглецевим хондритом, містить широкий спектр органічних матеріалів.

У своєму новому дослідженні вчені мають намір розкрити секрети рідкісного метеорита і, можливо, походження океанів і життя на Землі, пише SciTechDaily.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вивчення метеорита, що впав у Великобританії на початку цього року, показує, що космічний валун належить до початку формування Сонячної системи, 4,5 мільярди років тому.

Метеорит Winchcombe є надзвичайно рідкісним типом, званим вуглецевим хондритом. Це кам'яний метеорит, багатий водою та органічними речовинами, який зберіг свій хімічний склад із часів утворення Сонячної системи.

З моменту відкриття британські вчені вивчали Winchcombe, щоб зрозуміти його мінералогію і хімічний склад, та дізнатися, як утворилася Сонячна система.

"Можливість досліджувати Winchcombe — це мрія, що збулася. Більшість вчених витратили всю свою кар'єру на вивчення цього типу унікальних метеоритів. Падіння вуглецевого хондритового метеорита у Великобританії, його швидке відновлення і відома орбіта — це дійсно особлива подія і фантастична можливість для спільноти планетологів Великобританії", — розповів доктор Люк Дейлі з Університету Глазго.

"Попередні аналізи команди підтверджують, що Winchcombe містить широкий спектр органічних речовин. Вивчення метеорита всього через кілька тижнів після падіння, до будь-якого значного забруднення із Землі, означає, що ми дійсно зазираємо в минуле і вивчаємо інгредієнти, які були присутні під час народження Сонячної системи, і дізнаємося про те, як вони об'єдналися, щоб утворити планети, подібні до Землі", — підсумувала докторка Квіні Чан із Лондонського університету.

Фрагмент метеорита Winchcombe, який був знайдений в процесі організованого пошуку британською планетологічною спільнотою, тепер виставлений на загальний огляд у лондонському Музеї природної історії.