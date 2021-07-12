Необычный метеорит возрастом 4,5 млрд лет может хранить тайны зарождения жизни на Земле

Ученые выяснили, что метеорит Winchcombe, который является чрезвычайно редким типом — углеродистым хондритом, содержит широкий спектр органических материалов.

В своем новом исследовании ученые намерены раскрыть секреты редкого метеорита и, возможно, происхождение океанов и жизни на Земле, пишет SciTechDaily.

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Изучение метеорита, упавшего в Великобритании в начале этого года, показывает, что космический валун относится к началу формирования Солнечной системы, 4,5 миллиарда лет назад.

Метеорит Winchcombe является чрезвычайно редким типом, называемым углеродистым хондритом. Это каменный метеорит, богатый водой и органическими веществами, который сохранил свой химический состав со времен образования Солнечной системы.

С момента открытия британские ученые изучали Winchcombe, чтобы понять его минералогию и химический состав, и узнать, как образовалась Солнечная система.

"Возможность исследовать Winchcombe — это сбывшаяся мечта. Многие ученые потратили всю свою карьеру на изучение этого типа уникальных метеоритов. Падение углеродистого хондритового метеорита в Великобритании, его быстрое восстановление и известная орбита — это действительно особенное событие и фантастическая возможность для сообщества планетологов Великобритании", — рассказал доктор Люк Дейли из Университета Глазго.

"Предварительные анализы команды подтверждают, что Winchcombe содержит широкий спектр органических веществ. Изучение метеорита всего через несколько недель после падения, до какого-либо значительного загрязнения с Земли, означает, что мы действительно заглядываем в прошлое и изучаем ингредиенты, которые присутствовали при рождении Солнечной системы, и узнаем о том, как они объединились, чтобы образовать планеты, подобные Земле", — подытожила Доктор Куини Чан из Лондонского университета.

Фрагмент метеорита Winchcombe, который был обнаружен в ходе организованного поиска британским планетологическим сообществом, теперь выставлен на всеобщее обозрение в лондонском Музее естественной истории.