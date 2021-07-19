Уявний експеримент: учені розповіли, що станеться, якщо Місяць опиниться у два рази ближче до Землі

Місяць є важливою частиною земного існування. Він відбиває сонячне світло і впливає на гравітаційне поле планети, створюючи відливи і припливи у світовому океані.

Найвідомішим впливом Місяця є його гравітаційне тяжіння на океани Землі, що призводить до щоденних припливів і відпливів. Але якби Місяць перебував вдвічі ближче до Землі, висота припливів збільшилася б у вісім разів, пише Live Science.

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У такому випадку деякі острови більшу частину дня будуть перебувати повністю під водою, а берегова лінія стане непридатною для життя через високі припливи. Але це не єдиний момент, адже Місяць також надає приливний вплив на земну сушу.

Якби Місяць раптом опинився вдвічі ближче до Землі, ефект був би подібний до удару молотком по гонгу. Енергетичні хвилі відбилися б від нашої планети через раптове збільшення сили гравітаційного тяжіння Місяця.

Візьмемо, наприклад, супутник Юпітера Іо, найбільш вулканічно активний світ у Сонячній системі. Вулканізм Іо є результатом впливу гравітації Юпітера і двох інших його супутників. Землю може спіткати аналогічна доля, якщо Місяць раптом опиниться до нас вдвічі ближче.

Що ще зміниться, то це те, що поряд з раптовим прогином кори планети обертання Землі з часом сповільниться. Це пояснюється тим, що в міру того, як Місяць притягує океани, тертя між океанським дном і водою уповільнюють обертання Землі.

Сьогодні обертання нашої планети сповільнюється приблизно на одну тисячну секунди в сторіччя. Якби Місяць перебував удвічі ближче, обертання Землі сповільнилося б ще більше, розтягнувши дні і ночі.

Якщо ми переживемо раптові землетруси, виверження вулканів, довші дні/ночі і припливи, то принаймні зможемо частіше спостерігати сонячні затемнення.

Ми навіть змогли б побачити сонячну корону (верхній, найбільш розріджений і гарячий шар атмосфери Сонця), що сяє навколо темного силуету Місяця, але не так чітко. В іншому випадку Місяць та його фази залишилися б незмінними, але на небі він виглядав би більшим.

А що якби Місяць поволі рухався до Землі по спіралі, а не раптово? У такому випадку кора планети і припливи будуть зміщуватися більш поступово, що дозволить життю пристосуватися. Довші дні і ночі можуть змінити наш клімат і призвести до еволюційних змін у багатьох відношеннях.

Тваринам довелося б пристосовуватися до більш яскравого Місяця в нічний час. Наприклад, здобичі потрібно буде навчитися краще ховатися вночі, адже в хижаків з'явиться більше світла під час полювання.

Але чи може який-небудь природний процес викликати наближення Місяця до Землі? Незважаючи на те, що питання дуже абсурдне фізик Ніл Комінс з Університету Мена вирішив на нього відповісти.

На його думку, якщо досить масивний об'єкт пройде близько до системи Земля-Місяць, і Місяць буде розташований у правильному місці своєї орбіти, то цей об'єкт міг би забрати від нашого супутника енергію, що змусить його наблизитися до нас по спіралі.

Таким чином, щоб підштовхнути Місяць до Землі, потрібен буде величезний астероїд, який пронесеться повз Землю в потрібному місці і в потрібний час. Однак, навіть якщо таке і станеться, Місяцю буде потрібно дуже багато років, щоб вийти на половину відстані, ніж зараз, тому Земля не відразу відчує ефект.