Мысленный эксперимент: ученые рассказали, что произойдет, если Луна окажется в два раза ближе к Земле

Луна является важной частью земного существования. Она отражает солнечный свет и влияет на гравитационное поле планеты, создавая отливы и приливы в мировом океане.

Самым известным влиянием Луны является ее гравитационное притяжение на океаны Земли, что приводит к ежедневным приливам и отливам. Но если бы Луна находилась вдвое ближе к Земле, высота приливов увеличилась бы в восемь раз, пишет Live Science.

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В таком случае некоторые острова большую часть дня будут находиться полностью под водой, а населенные береговые линии станут непригодными для жизни из-за высоких приливов. Но это не единственный момент, ведь Луна также оказывает приливное влияние на земную сушу.

Если бы Луна вдруг оказалась вдвое ближе к Земле, эффект был бы подобен удару молотком по гонгу. Энергетические волны отбились бы от нашей планеты из-за внезапного увеличения силы гравитационного притяжения Луны.

Возьмем, к примеру, спутник Юпитера Ио, самый вулканически активный мир в Солнечной системе. Вулканизм Ио является результатом воздействия гравитации Юпитера и двух других его спутников. Землю может постигнуть аналогичная участь, если Луна вдруг окажется к нам вдвое ближе.

Что еще изменится, так это то, что наряду с внезапным прогибом коры планеты, вращение Земли со временем замедлится. Это объясняется тем, что по мере того, как Луна притягивает океаны, возникающие трения между океанским дном и водой замедляют вращение Земли.

Сегодня вращение нашей планеты замедляется примерно на одну тысячную секунды в столетие. Если бы Луна находилась вдвое ближе, вращение Земли замедлилось бы еще больше, растянув дни и ночи.

Если мы переживем внезапные землетрясения, извержения вулканов, более длинные дни/ночи и приливы, то, по крайней мере, сможем чаще наблюдать солнечные затмения.

Мы даже смогли бы увидеть солнечную корону (верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца), сияющую вокруг темного силуэта Луны, но не так четко. В противном случае Луна и ее фазы остались бы неизменными, но на небе она выглядела бы крупнее.

А что если бы Луна медленно двигалась к Земле по спирали, а не внезапно? В таком случае кора планеты и приливы будут смещаться более постепенно, что позволит жизни приспособиться. Более длинные дни и ночи могут изменить наш климат и привести к эволюционным изменениям во многих отношениях.

Животным пришлось бы приспосабливаться к более яркой Луне в ночное время. Например, добыче нужно будет научиться лучше прятаться ночью, так как у их хищников появится больше света во время охоты.

Но может ли какой-нибудь естественный процесс вызвать приближение Луны к Земле? Несмотря на что, что вопрос очень абсурдный, физик Нил Коминс из Университета Мэна решил на него ответить.

По его мнению, если достаточно массивный объект пройдет близко к системе Земля-Луна, и Луна будет находиться в правильном месте своей орбиты, то этот объект мог бы забрать от нашего спутника энергию, что заставит его приблизиться к нам по спирали.

Таким образом, чтобы подтолкнуть Луну к Земле, потребуется огромный астероид, который пронесется мимо Земли в нужном месте и в нужное время. Однако даже если такое и произойдет, Луне потребуется очень много лет, чтобы удалиться на половину расстояния, чем сейчас, поэтому Земля не сразу почувствует эффект.