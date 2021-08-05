В екосистемі Арктики виявили велику кількість мікропластику, — вчені

Вивчивши молюсків із різних родолітів, експерти виявили великий вміст мікропластику в кожному з них. У деяких було до 184 частинок, що складаються з восьми видів пластику.

Навколо архіпелагу Шпіцберген у Північному Льодовитому океані родоліти, що складаються з кораллінових червоних водоростей, забезпечують екологічні ніші для різних видів організмів, пише Phys.org.

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У своєму недавньому дослідженні команда вчених із Університету Ерлангена-Нюрнберга, Байройтського університету та Науково-дослідного інституту Зенкенберг виявила в цій екосистемі велику кількість мікропластику.

Різноманітність організмів, які мешкають у Північному Льодовитому океані, часто недооцінюється. У деяких районах морське життя настільки ж різноманітне, як і на коралових рифах. Однією з причин такого розмаїття є родоліти, які є вкрапленнями, що складаються з кораллінових червоних водоростей.

На родолітах і між ними існує велика кількість екологічних ніш. Родоліти Шпіцбергена мають особливу властивість — вони порожні. Це пояснюється тим, що певний вид молюсків протикає порожнини в вапняних стінках родолітів, щоб сховатися від хижаків.

"У якийсь момент молюски відмирають, і порожнисті вкраплення стають ідеальним місцем для укриття інших організмів завдяки своїй твердій вапняній оболонці. Родолітів і молюсків можна назвати якимись інженерами екосистем, тому що вони створюють середовище проживання для інших організмів", — пояснює доктор Себастьян Тайхерт із Університету Ерлангена-Нюрнберга.

Вивчаючи молюсків із різних родолітів за допомогою спектроскопії, вчені виявили в них великий вміст мікропластику.

"З огляду на той факт, що молюски фільтрують воду та велика частина Арктики вже забруднена мікропластиком, ми очікували знайти його частки, але не в такій кількості та різноманітності. У деяких молюсках ми виявили до 184 частинок, що складаються з восьми різних видів пластику", — відзначає вчена Інес Пайко з Університету Ерлангена-Нюрнберга.

Вплив мікропластика на екосистему досі недостатньо вивчений. Однак лабораторні дослідження показали, що він може викликати запалення в тканинах молюсків.

Якщо молюски більше не зможуть виконувати свою функцію інженерів екосистеми через таке забруднення, це також буде мати наслідки і для інших організмів, які мешкають у порожніх родолітах. Крім зміни клімату, це створить ще одну загрозу для цієї досить різноманітної арктичної екосистеми.