В экосистеме Арктики обнаружили большое количество микропластика, - ученые

Изучив моллюсков из различных родолитов, эксперты обнаружили большое содержания микропластика в каждом из них. В некоторых имелось до 184 частиц, состоящих из восьми видов пластика.

Вокруг архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане родолиты, состоящие из кораллиновых красных водорослей, обеспечивают экологические ниши для разных видов организмов, пишет Phys.org.

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В своем недавном исследовании, команда ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга, Байройтского университета и Научно-исследовательского института Зенкенберга обнаружила в этой экосистеме большое количество микропластика.

Разнообразие организмов, обитающих в Северном Ледовитом океане, часто недооценивается. В некоторых районах морская жизнь столь же разнообразна, как и на коралловых рифах. Одной из причин такого разнообразия являются родолиты, которые представляют собой вкрапления, состоящие из кораллиновых красных водорослей.

На родолитах и между ними существует большое количество экологических ниш. Родолиты Шпицбергена имеют особое свойство — они полые. Это объясняется тем, что определенный вид моллюсков протыкает полости в известковых стенках родолитов, чтобы спрятаться от хищников.

"В какой-то момент моллюски отмирают, и полые вкрапления становятся идеальным местом для укрытия других организмов благодаря своей твердой известковой оболочке. Родолитов и моллюсков можно назвать некими инженерами экосистем, потому что они создают среду обитания для других организмов", — объясняет доктор Себастьян Тайхерт из Университета Эрлангена-Нюрнберга.

Изучая моллюсков из различных родолитов с помощью спектроскопии, ученые обнаружили в них большое содержания микропластика.

"Учитывая тот факт, что моллюски фильтруют воду и большая часть Арктики уже загрязнена микропластиком, мы ожидали найти его частицы, но не в таком количестве и разнообразии. В некоторых моллюсках мы выявили до 184 частиц, состоящих из восьми различных видов пластика", — отмечает ученый Инес Пайко из Университета Эрлангена-Нюрнберга.

Влияние микропластика на экосистему до сих пор плохо изучено. Однако лабораторные исследования показали, что он может вызывать воспаление в тканях моллюсков.

Если моллюски больше не смогут выполнять свою функцию инженеров экосистемы из-за такого загрязнения, это также будет иметь последствия и для других организмов, которые обитают в полых родолитах. Помимо изменения климата, это создаст еще одну угрозу для этой весьма разнообразной арктической экосистемы.