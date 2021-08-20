Відкриту минулого року дивну комету бачили ще древні єгиптяни 5000 років тому, — вчені

Жителі Давнього Єгипту могли бачити комету, яка пізніше розділилася на дві частини. Обидва фрагменти комети повернулися через тисячі років.

Незважаючи на відсутність письмових доказів того, що стародавні єгиптяни бачили незвичайну комету, яка розділилася потім на дві частини 5000 років тому, вчені стверджують, що все так і було. Їхні припущення засновані на тому факті, що обидва фрагменти комети потім повернулися — один у 1844 році, а інший тільки минулого року, і вчені можуть простежити їх орбітальні шляхи назад у часі, повідомляє Forbes

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Використовуючи спостереження космічного телескопа Хаббла, астроном Куанжі Йе з Університету Меріленда каже, що комета ATLAS (C/2019 Y4), відкрита Хабблом у 2020 році, можливо є частиною більшої комети, як і комета 1844 року.

[ + – ] Комета ATLAS (C/2019 Y4) Фото: Forbes

Яскрава комета з 1844 року ще повернеться ближче до 50-го століття, а ось комета ATLAS у 2020 році зруйнувалася на відстані 160 мільйонів кілометрів від Сонця.

Комети, брили з пилу і люду, мешкають у найвіддаленіших куточках Сонячної системи, але вони обертаються навколо Сонця, тому час від часу вони потрапляють всередину Сонячної системи.

[ + – ] "Велика комета" 1844 року. Ілюстрація. Фото: Forbes

Згідно з історичними даними "Велика комета" 1844 року сяяла так само яскраво, як Сіріус, найяскравіша зірка в нічному небі. Комета ATLAS, схоже, слідувала тим самим орбітальним шляхом.

Якщо простежити рух цих комет у часі, то як стверджує Йе, комета ATLAS і комета 1844 року, ймовірно, були двома частинами набагато більшої комети, яка прилетіла в Сонячну систему 5000 років тому. Вона б пролетіла на відстані 37 мільйонів кілометрів від Сонця, говорить вчений. Це ближче, ніж орбіта планети Меркурій.

Якщо це так, то, за словами Йе, комета ATLAS дійсно була "дивною". "Якщо вона зруйнувалася так далеко від Сонця, як вона пережила останній проліт навколо Сонця 5000 років тому? Це велике питання", — говорить учений. "Це дуже незвично, це перший випадок, коли член сімейства довгоперіодичних комет розпадається перед тим, як пролетіти ближче до Сонця".

Комета ATLAS була вперше виявлена Системою оповіщення про зіткнення із Землею астероїдів (ATLAS), керованою Гавайським університетом. Причина передчасної "смерті" комети досі залишається загадкою.