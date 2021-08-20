Открытую в прошлом году странную комету видели еще древние египтяне 5000 лет назад, - ученые

Жители Древнего Египта могли видеть комету, которая позже разделилась на две части. Оба фрагмента кометы вернулись через тысячи лет.

Несмотря на отсутствие письменных доказательств того, что древние египтяне видели необычную комету, которая разделилась потом на две части 5000 лет назад, ученые утверждают, что все так и было. Их предположения основаны на том факте, что оба фрагмента кометы потом вернулись — один в 1844 году, а другой только в прошлом году, и ученые могут проследить их орбитальные пути назад во времени, сообщает Forbes

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Используя наблюдения космического телескопа Хаббла, астроном Куанжи Йе из Университета Мэриленда говорит, что комета ATLAS (C/2019 Y4), открытая Хабблом в 2020 году, возможно является частью более крупной кометы, как и комета 1844 года.

[ + – ] Комета ATLAS (C/2019 Y4) Фото: Forbes

Яркая комета из 1844 года еще вернется ближе к 50-му веку, а вот комета ATLAS в 2020 году разрушилась на расстоянии 160 миллионов километров от Солнца.

Кометы, глыбы из пыли и люда, обитают в самых отдаленных уголках Солнечной системы, но они вращаются вокруг Солнца, поэтому время от времени они попадают внутрь Солнечной системы.

[ + – ] "Большая комета" 1844 года. Иллюстрация. Фото: Forbes

Согласно историческим данным "Большая комета" 1844 года сияла так же ярко, как Сириус, самая яркая звезда в ночном небе. Комета ATLAS, похоже, следовала по тому же орбитальному пути.

Если проследить движение этих комет во времени, то как утверждает Йе, комета ATLAS и комета 1844 года, вероятно, были двумя частями гораздо более крупной кометы, которая прилетела в Солнечную систему 5000 лет назад. Она бы пролетела на расстоянии 37 миллионов километров от Солнца, говорит ученый. Это ближе, чем орбита планеты Меркурий.

Если это так, то, по словам Йе, комета ATLAS действительно была "странной". "Если она разрушилась так далеко от Солнца, как она пережила последний пролет вокруг Солнца 5000 лет назад? Это большой вопрос", — говорит ученый. "Это очень необычно, это первый случай, когда член семейства долгопериодических комет распадается перед тем, как пролететь ближе к Солнцу".

Комета ATLAS была впервые обнаружена Системой оповещения о столкновении с Землей астероидов (ATLAS), управляемой Гавайским университетом. Причина преждевременной "смерти" кометы до сих пор остается загадкой.