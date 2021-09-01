Жахливі бурі століття можуть незабаром стати щорічним явищем на планеті, — вчені

Якщо ми нічого не зробимо, збільшення екстремальних явищ через підвищення рівня моря призведе до страшних наслідків, що стосуються як людей, так і дикої природи.

Найкращий сценарій розвитку кліматичної кризи має все катастрофічніший вигляд для більшої частини світу, особливо коли йдеться про підвищення рівня моря, пише Science Alert.

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Навіть якщо вченим і вдасться зменшити глобальне потепління нижче за 2°C відповідно до Паризької кліматичної угоди, до 2100 року багато прибережних регіонів страждатимуть від штормових нагонів, сильних припливів і загрозливих хвиль, принаймні, раз на рік.

Якщо ми нічого не зробимо, то незабаром потепління може перевищити 2°C, і тоді сценарії щодо зміни рівня моря значно погіршаться.

Недавні прогнози для більш ніж 7000 прибережних областей по всьому світу показують, що при потеплінні на 1,5°C щонайменше половина вивчених районів буде щорічно піддаватися впливу екстремальних явищ, пов'язаних із підвищенням рівня моря, а при потеплінні на 2°C до 2100 році те ж саме станеться ще у 14%.

Варто відзначити, що деякі місця постраждають від цих наслідків ще раніше. Наприклад, згідно зі сценарієм з 1,5°C, у деяких прибережних районах вже до 2070-х років може статися 100-кратне підвищення екстремальних явищ.

Як стверджують дослідники, такий результат подій в основному стосуватиметься тропіків, таких як Гаваї і Кариби, а також південної половини тихоокеанського узбережжя Північної Америки, які здаються особливо уразливими. У міру танення морського льоду частина Середземноморського узбережжя й Аравійський півострів можуть теж постраждати.

Важливо відзначити, що навіть невелике підвищення здатне надати руйнівну дію на прибережні місця існування. Багато видів диких тварин вже зазнали змін у своєму способі життя. У міру танення льодовиків і підвищення рівня моря в Арктиці білі ведмеді втрачають середовище проживання та джерела їжі.

Також воно може викликати руйнівну ерозію, затоплення водно-болотних угідь, забруднення водоносних горизонтів і сільськогосподарських ґрунтів сіллю, що зробить більшу частину водопровідної води небезпечною для пиття без будь-якого опріснення. Опріснення — дорогий процес, а постійно зростаюче населення планети вимагає величезних опріснювальних установок.

[ + – ] Штормові нагони.

Сіль також може зруйнувати ґрунт і всі мікроорганізми, які там мешкають, що ще більше ускладнить вирощування сільськогосподарських культур, а якщо підвищення рівня моря вплине на сільськогосподарські культури, спільноти і дику природу, то економіка, безумовно, теж постраждає.

Підвищення рівня моря викликає ще й збільшення небезпечних ураганів і тайфунів, які рухаються повільніше і приносять більше опадів, сприяючи потужнішим штормовим нагонам, які можуть змести все на своєму шляху.

Уже зараз повені в низьколежачих прибережних районах змушують багатьох жителів переселятися на піднесеніші місця, а мільйони інших людей стають уразливими через ризик повеней та інших наслідків зміни клімату.

Дослідження показало, що вже в цьому році підвищення рівня моря впливає на прибережні райони в 4 рази швидше, ніж припускали вчені.

Нова модель учених прагне компенсувати ці недоліки. В її основі лежить система "голосування", яка допомагає збалансувати різні сценарії підвищення рівня моря і безліч пов'язаних з цим невизначеностей.

Для всіх шести сценаріїв потепління до 2100 року дослідники взяли медіанне значення, при якому екстремальні події, пов'язані зі зміною рівня моря, стають щорічними, і використовували їх як окремі "голоси". Таким чином, "більшість голосів" — це найнижчий рівень потепління, при якому частота штормових нагонів та інших явищ, пов'язаних із рівнем моря, стає щорічною катастрофою.

Ця система була вперше застосована до даних про екстремальні явища з вужчої підгрупи, що складається зі 179 прибережних районів, а потім розширена до більшої групи з 7283 районів.

В результаті автори прийшли до висновку, що 43% всіх вивчених прибережних районів щорічно випробовуватимуть екстремальні явища, пов'язані з підвищенням рівнем моря, навіть при нижчому рівні потепління в 1,5°C. Більш того, багато хто з цих прибережних регіонів зазнає цих наслідків ще до кінця століття, можливо, навіть у 2070 році.

Як припускають більшість голосів, при потеплінні на 2°C постраждає ще 15% берегової лінії, а при потеплінні на 3°C цей страшний сценарій може реалізуватися вже в 2060 році.

Отримані результати підкреслюють істотний рівень розбіжностей між шістьма оцінками, означаючи те, що в моделях вчених все ще існує велика невизначеність.

Наприклад, найоптимістичніший результат голосування передбачає, що тільки 2% всіх досліджених прибережних регіонів зіткнуться з екстремальними явищами при одному й тому ж сценарії потепління. Але цей оптимістичний сценарій вимагає дуже суворого одностайного голосування за всіма шістьма оцінками, що трапляється вкрай рідко.

Нове дослідження ще раз підкреслює, що експертам необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, де в першу чергу виявляться найгірші наслідки. Хоча деякі частини атлантичного узбережжя Північної Америки можуть постраждати від сильних повеней, дослідження передбачає, що інші прилеглі регіони залишаться абсолютно недоторканими.

Наприклад, навіть у найстрашнішому сценарії, коли глобальне потепління досягне 5°C і крижані щити практично зникнуть у всьому світі, екстремальні явища не чіпатимуть приблизно 20% всіх вивчених прибережних ділянок. А такі північні прибережні регіони як Аляска і північна Європа будуть найбільш захищеними від цих майбутніх катастроф.

Але щоб зрозуміти, чому такі дикі коливання відбуваються в таких близьких місцях, необхідно провести додаткові аналізи.

"Наші висновки мають важливі політичні та практичні наслідки, оскільки вони підкреслюють, що навіть якщо цілі Паризької угоди будуть досягнуті, екстремальні явища, які потенційно сприяють затопленню прибережних районів, відбуватимуться з безпрецедентною частотою у багатьох частинах світових узбереж", — відзначили автори.