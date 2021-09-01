Ужасающие бури столетия могут вскоре стать ежегодным явлением на планете, – ученые

Если мы ничего не предпримем, увеличение экстремальных явлений из-за повышения уровня моря приведет к страшным последствиям, касающихся как людей, так и дикой природы.

Наилучший сценарий развития климатического кризиса выглядит все более катастрофичным для большей части мира, особенно когда речь идет о повышении уровня моря, пишет Science Alert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Даже если ученым и удастся уменьшить глобальное потепление ниже 2 °C в соответствии с Парижским климатическим соглашением, к 2100 году многие прибрежные регионы будут страдать от штормовых нагонов, сильных приливов и угрожающих волн, по крайней мере, раз в год.

Если мы ничего не предпримем, то вскоре потепление может превысить 2°C, и тогда сценарии касательно изменения уровня моря значительно ухудшатся.

Недавние прогнозы для более чем 7000 прибрежных областей по всему миру показывают, что при потеплении на 1,5 °C по меньшей мере половина изученных районов будет ежегодно подвергаться воздействию экстремальных явлений, связанных с повышением уровня моря, а при потеплении на 2 °C к 2100 году то же самое произойдет еще у 14%.

Стоит отметить, что некоторые места пострадают от этих последствий еще раньше. Например, согласно сценарию с 1,5 °C в некоторых прибрежных районах уже к 2070-м годам может произойти 100-кратное повышение экстремальных явлений.

Как утверждают исследователи, такой исход событий будет в основном касаться тропиков, таких как Гавайи и Карибы, а также южной половины тихоокеанского побережья Северной Америки, которые кажутся особенно уязвимыми. По мере таяния морского льда часть Средиземноморского побережья и Аравийский полуостров могут тоже пострадать.

Важно отметить, что даже небольшое повышение способно оказать разрушительное воздействие на прибрежные среды обитания. Многие виды диких животных уже испытали изменения в своем образе жизни. По мере таяния ледников и повышения уровня моря в Арктике белые медведи теряют среду обитания и источники пищи.

Также оно может вызвать разрушительную эрозию, затопление водно-болотных угодий, загрязнение водоносных горизонтов и сельскохозяйственных почв солью, что сделает большую часть водопроводной воды небезопасной для питья без какого-либо опреснения. Опреснение — дорогостоящий процесс, а постоянно растущее население планеты требует огромных опреснительных установок.

[ + – ] Штормовые нагоны.

Соль также может разрушить почву и все микроорганизмы, которые там обитают, что еще больше затруднит выращивание сельскохозяйственных культур, а если повышение уровня моря повлияет на сельскохозяйственные культуры, сообщества и дикую природу, то экономика, безусловно, тоже пострадает.

Повышение уровня моря вызывает еще и увеличение опасных ураганов и тайфунов, которые движутся медленнее и приносят больше осадков, способствуя более мощным штормовым нагонам, которые могут смести все на своем пути.

Уже сейчас наводнения в низколежащих прибрежных районах вынуждают многих жителей переселяться на более возвышенные места, а миллионы других людей становятся уязвимыми из-за риска наводнений и других последствий изменения климата.

Исследование показало, что уже в этом году повышение уровня моря воздействует на прибрежные районы в 4 раза быстрее, чем предполагали ученые.

Новая модель ученых стремится компенсировать эти недочеты. В ее основе лежит система "голосования", которая помогает сбалансировать различные сценарии повышения уровня моря и множество связанных с этим неопределенностей.

Для всех шести сценариев потепления к 2100 году исследователи взяли медианные значения, при которых экстремальные события, связанные с изменением уровнем моря, становятся ежегодными, и использовали их как отдельные "голоса". Таким образом, "большинство голосов" — это самый низкий уровень потепления, при котором частота штормовых нагонов и других явлений, связанных с уровнем моря, становится ежегодной катастрофой.

Эта система была впервые применена к данным об экстремальных явлениях из более узкой подгруппы, состоящей из 179 прибрежных районов, а затем расширена до большей группы из 7283 районов.

В итоге авторы пришли к выводу, что 43 % всех изученных прибрежных районов будут ежегодно испытывать экстремальные явления, связанные с повышением уровнем моря, даже при более низком уровни потепления в 1,5 °C. Более того, многие из этих прибрежных регионов испытают эти последствия еще до конца века, возможно, даже в 2070 году.

Как предполагают большинство голосов, при потеплении на 2 °C, пострадает еще 15 % береговой линии, а при потеплении на 3 °C этот страшный сценарий может реализоваться уже в 2060 году.

Полученные результаты подчеркивают существенный уровень разногласий между шестью оценками, означая то, что в моделях ученых все еще существует большая неопределенность.

Например, самый оптимистичный результат голосования предполагает, что только 2% всех исследованных прибрежных регионов столкнутся с экстремальными явлениями при одном и том же сценарии потепления. Но этот оптимистичный сценарий требует очень строгого единогласного голосования по всем шести оценкам, что случается крайне редко.

Новое исследование еще раз подчеркивает, что экспертам необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, где в первую очередь проявятся наихудшие последствия. Хотя некоторые части атлантического побережья Северной Америки могут пострадать от сильных наводнений, исследование предсказывает, что другие близлежащие регионы останутся совершенно нетронутыми.

Например, даже в самом ужасном сценарии, когда глобальное потепление достигнет 5 °C и ледяные щиты практически исчезнут во всем мире, экстремальные явления не тронут приблизительно 20 % всех изученных прибрежных участков. А такие северные прибрежные регионы как Аляска и северная Европа, будут наиболее защищенными от этих будущих катастроф.

Но чтобы понять, почему такие дикие колебания происходят в столь близких местах, необходимо провести дополнительные анализы.

"Наши выводы имеют важные политические и практические последствия, поскольку они подчеркивают, что даже если цели Парижского соглашения будут достигнуты, экстремальные явления, потенциально способствующие затоплению прибрежных районов, будут происходить с беспрецедентной частотой во многих частях мировых побережий", — заключили авторы.