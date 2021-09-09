Довший за африканського слона. В Узбекистані виявили гігантського динозавра з акулячими зубами

Нова знахідка є першим динозавром-кархародонтозавром, виявленим у Центральній Азії.

Близько 90 мільйонів років тому гігантський хижак — хижий динозавр із зазубреними акулячими зубами — бродив по території нинішнього Узбекистану, пише Live Science.

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Звір довжиною 8 м важив 1 000 кг, що робить його довшим за африканського слона і важчим за бізона. Дослідники назвали його Ulughbegsaurus uzbekistanensis на честь Улугбека, астронома, математика і державного діяча, який жив на території нинішнього Узбекистану в 15 столітті.

Що застало учених зненацька, так це те, що динозавр був набагато більшим, в два рази довшим і більш ніж у п'ять разів важчим, ніж раніше відомі хижаки найвищого рівня його екосистеми — тиранозаври.

[ + – ] Два хижаки найвищого рівня динозаврів пізнього крейдового періоду: кархародонтозавр (зліва) і тиранозавр (праворуч).

Шматок щелепної кістки був знайдений у пустелі Кизилкум в Узбекистані в 1980-х роках, а в 2019 році дослідники знову виявили його в колекції одного з музеїв Узбекистану. Часткової щелепної кістки U. uzbekistanensis досить, щоб припустити, що ця тварина була кархародонтозавром.

Ці хижаки були двоюрідними братами і конкурентами тиранозаврів, найвідомішим видом яких є Tyrannosaurus rex. Дві групи динозаврів досить схожі, але кархародонтозаври в цілому були більш жилавими і великими, ніж тиранозаври, іноді досягаючи ваги більше 6 000 кг.

Кархародонтозавр жив у середині крейдяного періоду. Його близькими родичами є такі динозаври, як гіганотозавр і спинозавр. Вперше він був виявлений у 1927 році Шарлем Депере і Дж. Саворніном в Північній Африці. Спочатку він називався Megalosaurus saharicus, але пізніше, в 1931 році Ернст Штормер фон Райхенбах перейменував його на кархародонтозавра через те, що його зуби нагадали зуби акули роду Carcharodon. Його назва буквально означає "ящірка з акулячими зубами".

[ + – ] Ілюстрація величезного кархародонтозавра U. uzbekistanensis з меншим тираннозавром Тімурленгієм.

Потім, приблизно 90-80 мільйонів років тому, кархародонтозаври зникли, а тираннозаври виросли в розмірах і стали хижаками найвищого рівня в Азії і Північній Америці. Дослідники відзначили, що нова знахідка є першим динозавром-кархародонтозавром, виявленим у Центральній Азії.

Палеонтологи вже знали, що тиранозавр Тімурленгія жив у той же час і в тому ж місці, але при довжині 4 м і вазі близько 170 кг Тімурленгія був у кілька разів менший за U. uzbekistanensis. Це дозволяє припустити, що U. uzbekistanensis був хижаком найвищого рівня в тій екосистемі, поглинаючи рогатих динозаврів, довгошиїх завроподів і страусоподобних динозаврів по сусідству.

"Наше відкриття вказує на те, що 90 мільйонів років тому кархародонтозаври все ще були домінуючими хижаками в Азії. Ця велика кістка говорить нам про те, що динозавр був дуже великим хижаком і, цілком ймовірно, хижаком найвищого рівня в своїй екосистемі", — зазначив палеонтолог Пітер Маковицький із Університету Міннесоти.

[ + – ] Шматок щелепної кістки U. uzbekistanensis.

Знахідка U. uzbekistanensis є останнім відомим випадком спільного життя кархародонтозавра і тиранозавра до того, як перші вимерли.

Крім того, експерти виявили, що U. uzbekistanensis мав унікальні кісткові горбки над зубами і кісткові гребені з боків щелепи, як у тиранозавра Thanatotheristes degrootorum.

"Ми не знаємо, чому в обох видів є ці гребені, але, можливо, це випадок конвергентної еволюції, коли види, які не є тісно пов'язаними, еволюціонують, щоб мати схожі характеристики", — уклали дослідники.