Длиннее африканского слона. В Узбекистане обнаружили гигантского динозавра с акульими зубами

Новая находка является первым динозавром-кархародонтозавром, обнаруженным в Центральной Азии.

Около 90 миллионов лет назад гигантский хищник — плотоядный динозавр с зазубренными акульими зубами, бродил по территории нынешнего Узбекистана, пишет Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Зверь длиной 8 м весил 1 000 кг, что делает его длиннее африканского слона и тяжелее бизона. Исследователи назвали его Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь Улугбека, астронома, математика и государственного деятеля, проживавшего на территории нынешнего Узбекистана в 15 веке.

Что застало ученых врасплох, так это то, что динозавр был гораздо крупнее, в два раза длиннее и более чем в пять раз тяжелее, чем ранее известный сверххищник его экосистемы — тираннозавр.

[ + – ] Два сверххищника динозавров позднего мелового периода: кархародонтозавр (слева) и тираннозавр (справа).

Кусок челюстной кости был найден в пустыне Кызылкум в Узбекистане в 1980-х годах, а в 2019 году исследователи вновь обнаружили его в коллекции одного из музеев Узбекистана. Частичной челюстной кости U. uzbekistanensis достаточно, чтобы предположить, что это животное было кархародонтозавром.

Эти хищники были двоюродными братьями и конкурентами тираннозавров, самым известным видом которых является Tyrannosaurus rex. Две группы динозавров довольно похожи, но кархародонтозавры в целом были более жилистыми и крупными, чем тираннозавры, иногда достигая веса более 6 000 кг.

Кархародонтозавр проживал в середине мелового периода. Его близкими родственниками являются такие динозавры, как гиганотозавр и спинозавр. Впервые он был обнаружен в 1927 году Шарлем Депере и Дж. Саворнином в Северной Африке. Изначально он назывался Megalosaurus saharicus, но позже, в 1931 году Эрнст Штормер фон Райхенбах переименовал его на кархародонтозавра из-за того, что его зубы напомнили зубы акулы рода Carcharodon. Его название буквально означает "ящерица с акульими зубами".

[ + – ] Иллюстрация огромного кархародонтозавра U. uzbekistanensis с меньшим тираннозавром Тимурленгием.

Затем, примерно 90-80 миллионов лет назад, кархародонтозавры исчезли, а тираннозавры выросли в размерах и стали сверххищниками в Азии и Северной Америке. Исследователи отметили, что новая находка является первым динозавром-кархародонтозавром, обнаруженным в Центральной Азии.

Палеонтологи уже знали, что тираннозавр Тимурленгия жил в то же время и в том же месте, но при длине 4 м и весе около 170 кг Тимурленгия был в несколько раз меньше U. uzbekistanensis. Это позволяет предположить, что U. uzbekistanensis представлял собой сверххищника в той экосистеме, поглощая рогатых динозавров, длинношеих завроподов и страусоподобных динозавров по соседству.

"Наше открытие указывает на то, что 90 миллионов лет назад кархародонтозавры все еще были доминирующими хищниками в Азии. Эта большая кость говорит нам о том, что динозавр был очень крупным хищником и, вполне вероятно, сверххищником в своей экосистеме", — отметил палеонтолог Питер Маковицкий из Университета Миннесоты.

[ + – ] Кусок челюстной кости U. uzbekistanensis.

Находка U. uzbekistanensis является последним известным случаем совместной жизни кархародонтозавра и тираннозавра до того, как первые вымерли.

Кроме того, эксперты выявили, что U. uzbekistanensis имел уникальные костные бугорки над зубами и костные гребни по бокам челюсти, как у тираннозавра Thanatotheristes degrootorum.

"Мы не знаем, почему у обоих видов есть эти гребни, но, возможно, это случай конвергентной эволюции, когда виды, которые не являются тесно связанными, эволюционируют, чтобы иметь схожие характеристики", — заключили исследователи.