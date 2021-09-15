Застигли в бурштині. Учені знайшли павукову сім'ю віком 99 млн років

Самки павуків демонструють справжню материнську турботу оберігаючи потомство.

Згідно з новим дослідженням, деревна смола, що капає, назавжди зберегла дорослих павуків-самок і їхнє потомство майже 99 мільйонів років тому, продемонструвавши материнську турботу, яку проявляють ці членистоногі, повідомляє CNN.

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Сімейство павуків Lagonomegopidae вже вимерло, але павуки мають довгу історію і вперше з'явилися в кам'яновугільному періоді між 359 і 299 мільйонами років тому.

Шматочки знайденого скам'янілого бірманського бурштину розповідають дві різні історії, говорять вчені.

"В одному шматку бурштину видно самку древнього павука, яка тримає мішок з яйцями, з яких ось-ось вилупляться маленькі павуки. Саме так виглядатиме жива самка павука, яка переховується в ущелині кори дерева (в цьому випадку, прямо перед тим, як її залило деревною смолою)", — говорить Пол Селден із Канзаського університету.

[ + – ] Давня самка павука Lagonomegopidae перед тим, як загинути. Ілюстрація. Фото: CNN

В іншому шматку бурштину видно групу маленьких павуків, які щойно вилупилися. Це говорить про те, що самка павука не тільки берегла свій мішок від ушкоджень, але й охороняла потомство, яке вилупилося та залишилося разом із матір'ю, про що свідчать фрагменти ніг Lagonomegopidae з того ж шматка бурштину.

Учені використовували комп'ютерну томографію, щоб виявити крихітні очі й інші особливості павука, а також маленьких павуків у тривимірних деталях. Павуки Lagonomegopidae відрізнялися наявністю пари великих очей, розташованих у передніх кутах голови. У цих павуків також був особливий шар оболонки ока — тапетум, як і в інших нічних істот, завдяки якому їхні очі світилися в темряві.

Ці нині вимерлі павуки схожі на сучасних павуків-скакунів, але між ними немає нічого спільного. Відомо, що павуки проявляють материнську турботу, але скам'янілі приклади цього зустрічаються дуже рідко.

"Приємно мати реальні докази зі скам'янілості віком майже 100 мільйонів років тому", — говорить Селден.