Застыли в янтаре. Ученые нашли паучью семью возрастом 99 млн лет

Самки пауков демонстрируют настоящую материнскую заботу оберегая потомство.

Согласно новому исследованию, капающая древесная смола навсегда сохранила взрослых пауков-самок и их потомство около 99 миллионов лет назад, продемонстрировав материнскую заботу, проявляемую этими членистоногими, сообщает CNN

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Семейство пауков Lagonomegopidae уже вымерло, но пауки имеют долгую историю и впервые появились в каменноугольном периоде между 359 и 299 миллионами лет назад.

Кусочки найденного окаменелого бирманского янтаря рассказывают две разные истории, говорят ученые.

"В одном куске янтаря видно самку древнего паука, которая держит мешок с яйцами, из которых вот-вот вылупятся маленькие пауки. Именно так будет выглядеть живая самка паука, которая укрывается в расщелине коры дерева (в данном случае, прямо перед тем, как ее залило древесной смолой)", — говорит Пол Селден из Канзасского университета.

[ + – ] Древняя самка паука Lagonomegopidae перед тем, как погибнуть. Иллюстрация. Фото: CNN

В другом куске янтаря видно группу только что вылупившихся маленьких пауков. Это говорит о том, что самка паука не только берегла свой мешок от повреждений, но и охраняла вылупившееся потомство, которое осталось вместе с матерью, о чем свидетельствуют фрагменты ног Lagonomegopidae из того же куска янтаря.

Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы обнаружить крошечные глаза и другие особенности паука, а также маленьких пауков в трехмерных деталях. Пауки Lagonomegopidae отличались наличием пары больших глаз, расположенных в передних углах головы. У этих пауков также был особый слой оболочки глаза – тапетум, как и у других ночных существ, благодаря которому их глаза светились в темноте.

Эти ныне вымершие пауки похожи на современных пауков-скакунов, но между ними нет ничего общего. Известно, что пауки проявляют материнскую заботу, но окаменелые примеры этого встречаются очень редко.

"Приятно иметь реальные доказательства из окаменелости возрастом около 100 миллионов лет назад", — говорит Селден.