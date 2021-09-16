Караван із кам'яних верблюдів. У Саудівській Аравії виявили 8-тисячолітній барельєф

Для його створення використовувалися інструменти, виготовлені з каменю, званого кременистим сланцем.

Фігурки були знайдені в 2018 році в окрузі Ель-Джауф на півночі Саудівської Аравії. Дослідники спочатку вважали, що різьбі близько 2000 років, частково через те, що вона схожа на кам'яні рельєфи, знайдені в знаменитому стародавньому місті Петра в Йорданії, пише Live Science.

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Однак нові спроби датування показують, що різьблення набагато старше — йому 8 тис. років. На думку експертів, воно було вирізане між 6000 і 5000 рр. до н.е., коли регіон був більш вологим і прохолодним.

У той час ландшафт був пасовищами, засіяними озерами, де в дикій природі бродили верблюди й коні. Люди пасли стада великої рогатої худоби, овець і кіз, і, мабуть, створювали великі твори мистецтва.

Для їх створення використовувалися інструменти, виготовлені з каменю, званого кременистим сланцем, який був привезений із віддаленого регіону.

На думку дослідників, для трудомісткої роботи потрібні були б будівельні ліси і кілька тижнів, щоб завершити роботу.

[ + – ] На цій різьбі по верблюду можна побачити живіт, стегно і верхню частину хвоста верблюда.

"Неолітичні громади неодноразово поверталися до цих верблюдів. Це говорить нам про те, що його символізм і функції зберігалися протягом багатьох поколінь", — розповіла археологиня Марія Гуаньїн з Інституту вивчення історії людства Товариства Макса Планка.

Різьблення досить сильно вивітрилося, тому датувати його було досить складно. Для цього дослідники використовували різні свідоцтва, починаючи від слідів інструментів у породі і закінчуючи радіовуглецевим датуванням кісток, знайдених у суміжних шарах породи.

Дослідники також виміряли щільність пустельної "засмаги" за допомогою методу, званого рентгенофлуоресцентною спектрометрією. Пустельна засмага — це темно-коричнева тонка мінеральна кірка, яка утворюється на пустельних скелях, валунах і уламках твердих гірських порід із плином часу.

Крім того, команда використовувала ще й оптичне датування фрагментів, що відвалилися від скельної стіни, щоб визначити час їхнього падіння. Цей метод дозволяє визначити, коли порода вперше зазнала впливу сонячного світла і протягом якого часу.