Караван из каменных верблюдов. В Саудовской Аравии обнаружили 8-тысячелетний барельеф

Для его создания использовались инструменты, изготовленные из камня, называемого кремнистым сланцем.

Фигурки были найдены в 2018 году в округе Эль-Джауф на севере Саудовской Аравии. Исследователи сначала полагали, что резьбе около 2000 лет, отчасти потому, что она похожа на каменные рельефы, найденные в знаменитом древнем городе Петра в Иордании, пишет Live Science.

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Однако новые попытки датировки показывают, что резьба намного старше — ей 8 тыс. лет. По мнению экспертов, она была вырезана между 6000 и 5000 гг. до н.э., когда регион был более влажным и прохладным.

В то время ландшафт представлял собой пастбища, усеянные озерами, где в дикой природе бродили верблюды и лошади. Люди пасли стада крупного рогатого скота, овец и коз, и, по-видимому, создавали великие произведения искусства.

Для их создания использовались инструменты, изготовленные из камня, называемого кремнистым сланцем, который был привезен из отдаленного региона.

По мнению исследователей, для трудоемкой работы потребовались бы строительные леса и несколько недель, чтобы завершить работу.

[ + – ] На этой резьбе по верблюду можно увидеть живот, бедро и верхнюю часть хвоста верблюда.

"Неолитические общины неоднократно возвращались к этим верблюдам. Это говорит нам о том, что его символизм и функции сохранялись на протяжении многих поколений", — рассказала археолог Мария Гуаньин из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка.

Резьба довольно сильно выветрилась, поэтому датировать ее было довольно сложно. Для этого исследователи использовали разные свидетельства, начиная от следов инструментов в породе и заканчивая радиоуглеродным датированием костей, найденных в смежных слоях породы.

Исследователи также измерили плотность пустынного "загара" с помощью метода, называемого рентгенофлуоресцентной спектрометрией. Пустынный загар — это темно-коричневая тонкая минеральная корка, которая образуется на пустынных скалах, валунах и обломках твердых горных пород с течением времени.

Кроме того, команда использовала еще и оптическое датирование фрагментов, отвалившихся от скальной стены, чтобы определить время их падения. Этот метод позволяет определить, когда порода впервые подверглась воздействию солнечного света и на протяжении какого времени.