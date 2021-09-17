Дослідники з'ясували, що одяг почали виготовляти ще 120 000 років тому (фото)

Такий висновок експерти зробили після вивчення древніх кістяних інструментів, що використовувалися для обробки хутра і зняття шкур.

Нове дослідження вчених описує понад 60 кістяних інструментів, які група експертів виявила в печері Контребандьє в Марокко, пише Earth.com.

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Учені розглядають ці знахідки як доказ найбільш раннього застосування кістяних знарядь для виготовлення одягу понад 120 000 років тому.

Винахід одягу і розробка інструментів, необхідних для виробництва одягу, вважаються найважливішими віхами в історії людства, що знаменують прориви в когнітивній та культурній еволюції.

[ + – ] З тварин знімали шкуру і використовували кістяні знаряддя для виготовлення хутра.

Більше того, археологи вважають, що ці розробки дозволили раннім людям розширити свою нішу з плейстоценової Африки в нові середовища, які характеризуються іншим, більш холодним кліматом.

"Знахідка з печери Контребандьє виявилася старшою за інструменти з Бломбоси", — зазначив співавтор дослідження і палеоантрополог з Університету штату Аризона, Кертіс Мареан.

Доктор Емілі Халлетт з Інституту історії людства Макса Планка вивчала останки хребетних тварин з печери Контребандьє, що датуються від 120 000 до 90 000 років.

Серед 12 000 фрагментів кісток, доктор Халлетт виявила понад 60, які застосовувалися людьми в ролі інструментів. Вона також виявила сліди порізів на кістках м'ясоїдних тварин, які свідчать про те, що мешканці печери Контребандьє не переробляли тварин на м'ясо, а знімали з них шкуру для хутра.

[ + – ] Кістяний інструмент з печери.

"Поєднання кісток м'ясоїдних тварин зі слідами зняття шкури і кістяних інструментів, що використовувалися для обробки хутра, дає вельми переконливі докази існування найбільш раннього одягу в археологічному літописі", — пояснила Халлетт.

Кістяні знаряддя з печери Контребандьє демонструють, що приблизно 120 000 років тому Homo sapiens почали посилено використовувати кістки для виготовлення знарядь і застосовувати їх для виконання конкретних завдань, включаючи обробку шкіри і хутра.

У своїх майбутніх дослідженнях Халлетт планує співпрацювати з іншими вченими, щоб виявити схожі моделі зняття шкур у різних археологічних записах, і пролити більше світла на походження і поширення цієї унікальної людської поведінки.