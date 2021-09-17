Исследователи выяснили, что одежду начали изготавливать еще 120 000 лет назад (фото)

Такой вывод эксперты сделали после изучения древних костяных инструментов, использовавшихся для обработки меха и снятия шкур.

Новое исследование ученых описывает более 60 костяных инструментов, которые группа экспертов обнаружила в пещере Контребандье в Марокко, пишет Earth.com.

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Ученые рассматривают эти находки как доказательство самого раннего применения костяных орудий для изготовления одежды более 120 000 лет назад.

Изобретение одежды и разработка инструментов, необходимых для производства одежды, считаются важнейшими вехами в истории человечества, знаменующими прорывы в когнитивной и культурной эволюции.

[ + – ] С животных снимали шкуру и использовали костяные орудия для изготовления мехов.

Более того, археологи считают, что эти разработки позволили ранним людям расширить свою нишу из плейстоценовой Африки в новые среды, характеризующиеся другим, более холодным климатом.

"Находка из пещеры Контребандье оказалась старше инструментов из Бломбосы", — отметил соавтор исследования и палеоантрополог из Университета штата Аризона, Кертис Мареан.

Доктор Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка изучала останки позвоночных животных из пещеры Контребандье, датируемые от 120 000 до 90 000 лет.

Среди 12 000 фрагментов костей, доктор Халлетт обнаружила более 60, которые применялись людьми в качестве инструментов. Она также выявила следы порезов на костях плотоядных животных, свидетельствующие о том, что обитатели пещеры Контребандье не перерабатывали животных на мясо, а снимали с них шкуру для меха.

[ + – ] Костяной инструмент из пещеры.

"Сочетание костей плотоядных животных со следами снятия шкуры и костяных инструментов, использовавшихся для обработки меха, дает весьма убедительные доказательства существования самой ранней одежды в археологической летописи", — объяснила Халлетт.

Костяные орудия из пещеры Контребандье демонстрируют, что примерно 120 000 лет назад Homo sapiens начали усиленно использовать кости для изготовления орудий и применять их для выполнения конкретных задач, включая обработку кожи и меха.

В своих будущих исследованиях Халлетт планирует сотрудничать с другими учеными, чтобы выявить похожие модели снятия шкур в различных археологических записях, и пролить больше света на происхождение и распространение этого уникального человеческого поведения.