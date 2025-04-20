"Никогда не догадаетесь": стюардесса показала, что носит под удобной униформой (видео)

Бортпроводница по имени Паула стала звездой в соцсетях, раскрыв неожиданную правду о своей униформе. Девушка показала, что носит под строгой блузкой и брюками.

Related video

Видео, где девушка снимает рабочую одежду и демонстрирует пижаму, скрытую под белой блузкой и брюками, быстро стало вирусным в TikTok.

На первый взгляд Паула выглядит строго и элегантно — аккуратно заправленная блузка, классические брюки, идеальный образ для встречи пассажиров на борту. Однако в ролике она с улыбкой приподнимает завесу тайны: под формой — уютная серая пижама, в которой ей действительно комфортно.

"Вы никогда не догадаетесь, что под униформой. Я буквально в пижаме под ней", — подписала она видео с иронией.

Клип, сопровождаемый песней Ланы Дель Рей "Margaret", вызвал смех и бурную реакцию как у зрителей, так и у коллег Паулы.

"Девушка, то же самое", — написал один из пользователей, на что Паула ответила: "Если знаешь, то знаешь".

Женщина носит пижаму под униформой Фото: TikTok

Однако не все были так же уверены в эффективности "пижамного лайфхака". Некоторые подписчики удивились, как ей удается не перегреваться в теплом салоне.

"Когда в самолете 829 градусов, что вы делаете?" — пошутили в комментариях.

Паула объяснила, что легко мерзнет, и дополнительный слой одежды — это необходимость, а не просто каприз.

Видео также подняло другую важную тему — неудобство униформ. Один из пользователей пожаловался на "колючие" брюки, и Паула с юмором согласилась: "Буквально!"

Ранее Фокус сообщал, что турист показал, как круизный лайнер начало затапливать посреди ночи. Круизный лайнер Sky Princess с более чем 3000 пассажирами оказался частично залит водой после прорыва трубы на борту. Инцидент произошел поздно ночью, вызвав панику и ложные сигналы тревоги, которые напугали гостей.

Также стало известно, что девушки арендовали частную виллу, а утром заметили нежданного гостя в бассейне. Австралийки Карина и Белла были уверены, что проведут отпуск одни в съемном жилье, но внезапный визит соседа в 6 утра показал обратное.