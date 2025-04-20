"Ніколи не здогадаєтеся": стюардеса показала, що носить під зручною уніформою (відео)

Бортпровідниця на ім'я Паула стала зіркою в соцмережах, розкривши несподівану правду про свою уніформу. Дівчина показала, що носить під суворою блузкою і штанами.

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Відео, де дівчина знімає робочий одяг і демонструє піжаму, приховану під білою блузкою і штанами, швидко стало вірусним у TikTok.

На перший погляд, Паула має суворий та елегантний вигляд — акуратно заправлена блузка, класичні штани, ідеальний образ для зустрічі пасажирів на борту. Однак у ролику вона з посмішкою підіймає завісу таємниці: під формою — затишна сіра піжама, в якій їй дійсно комфортно.

"Ви ніколи не здогадаєтеся, що під уніформою. Я буквально в піжамі під нею", — підписала вона відео з іронією.

Кліп, супроводжуваний піснею Лани Дель Рей "Margaret", викликав сміх і бурхливу реакцію як у глядачів, так і в колег Паули.

"Дівчино, те саме", — написав один із користувачів, на що Паула відповіла: "Якщо знаєш, то знаєш".

Жінка носить піжаму під уніформою Фото: TikTok

Однак не всі були так само впевнені в ефективності "піжамного лайфхака". Деякі підписники здивувалися, як їй вдається не перегріватися в теплому салоні.

"Коли в літаку 829 градусів, що ви робите?" — пожартували в коментарях.

Паула пояснила, що легко мерзне, і додатковий шар одягу — це необхідність, а не просто примха.

Відео також порушило іншу важливу тему — незручність уніформ. Один із користувачів поскаржився на "колючі" штани, і Паула з гумором погодилася: "Буквально!"

Раніше Фокус повідомляв, що турист показав, як круїзний лайнер почало затоплювати посеред ночі. Круїзний лайнер Sky Princess з більш ніж 3000 пасажирами виявився частково залитий водою після прориву труби на борту. Інцидент стався пізно вночі, викликавши паніку і помилкові сигнали тривоги, які налякали гостей.

Також стало відомо, що дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні. Австралійки Каріна і Белла були впевнені, що проведуть відпустку самі в орендованому житлі, але раптовий візит сусіда о 6 ранку засвідчив протилежне.