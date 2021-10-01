Одразу три сонця в небі. Учені виявили планету, що обертається навколо скупчення зірок

Астрономи отримали нові докази того, що в потрійній системі GW Orionis може існувати планета. Експерти вважають, що це найрідкісніший тип планет з усіх, що існують у Всесвіті.

Останні кілька десятиліть показали, що планети за межами нашої Сонячної системи мають найрізноманітніші характеристики і розташування. Більшість планет обертаються навколо однієї зірки, деякі навколо двох, пише IFLS.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

У своєму новому дослідженні астрономи знайшли докази того, що може бути першою відомою планетою, яка обертається навколо трьох зірок одночасно. Система, про яку йдеться, GW Orionis, розташована на відстані 1 300 світлових років у сузір'ї Оріона і складається з двох зірок, які обертаються навколо одна одної кожні 241 день, а третя — навколо двох інших за 11,5 років.

Ця система вже була добре відома астрономам через наявність великого протопланетного диска, що складається з трьох зміщених кілець. Це досить незвично, тому за допомогою моделювання, астрономи хотіли краще зрозуміти, чому кільця були зміщені.

Як з'ясувалося, зсув не міг бути викликаний обертанням тільки трьох зірок. Експерти висунули припущення про те, що явище було пов'язане з існуванням однієї або декількох масивних раніше не виявлених планет.

Дослідники також з'ясували, що між внутрішнім кільцем і двома іншими існує величезний розрив, приблизно 15 мільярдів кілометрів у діаметрі.

Дехто намагався пояснити цей розрив, припускаючи, що він викликаний крутним моментом, який виник через три обертові зірки в центрі системи, але вчені вважають, що їхнє припущення про невідому планету підходить краще.

"Якщо там дійсно є планета або кілька, їх, на жаль, буде нелегко знайти. Подібні планети досить складно знаходити, використовуючи метод астрономічного транзиту, який ми застосовуємо для пошуку більшості екзопланет", — підсумували вчені.

Найкращі докази існування планети або планет будуть отримані під час зйомки системи з високою роздільною здатністю, хоча наразі така точність може опинитися за межами можливостей наявних телескопів, оскільки система все ще знаходиться на відстані понад 1 000 світлових років.