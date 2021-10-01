Сразу три солнца в небе. Ученые обнаружили планету, вращающуюся вокруг скопления звезд

Астрономы получили новые доказательства того, что в тройной системе GW Orionis может существовать планета. Эксперты считают, что это самый редкий тип планет из всех, существующих во Вселенной.

Последние несколько десятилетий показали, что планеты за пределами нашей Солнечной системы имеют самые разные характеристики и расположение. Большинство планет вращается вокруг одной звезды, некоторые вокруг двух, пишет IFLS.

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В своем новом исследовании астрономы обнаружили доказательства того, что может быть первой известной планетой, вращающейся вокруг трех звезд одновременно. Система, о которой идет речь, GW Orionis, расположена на расстоянии 1300 световых лет в созвездии Ориона и состоит из двух звезд, которые вращаются друг вокруг друга каждые 241 день, а третья — вокруг двух других за 11,5 лет.

Эта система уже была хорошо известна астрономам из-за наличия большого протопланетного диска, состоящего из трех смещенных колец. Это довольно необычно, поэтому с помощью моделирования, астрономы хотели лучше понять, почему кольца были смещены.

Как оказалось, смещение не могло быть вызвано вращением только трех звезд. Эксперты выдвинули предположение о том, что явление было связано с существованием одной или нескольких массивных ранее не обнаруженных планет.

Исследователи также выяснили, что между внутренним кольцом и двумя другими существует огромный разрыв, около 15 миллиардов километров в поперечнике.

Некоторые пытались объяснить этот разрыв, предполагая, что он вызван крутящим моментом, возникшего из-за трех вращающихся звезд в центре системы, но ученые считают, что их предположение о неизвестной планете подходит лучше.

"Если там действительно есть планета или несколько, их, к сожалению, будет нелегко обнаружить. Подобные планеты довольно сложно находить, используя метод астрономического транзита, который мы применяем для поиска большинства экзопланет", — заключили ученые.

Наилучшие доказательства существования планеты или планет будут получены при съемке системы с высоким разрешением, хотя в настоящее время такая точность может оказаться за пределами возможностей имеющихся телескопов, поскольку система все еще находится на расстоянии более 1 000 световых лет.