Учені розповіли, чому серце не втомлюється, як інші м'язи

Як виявилося, головну роль у цьому відіграють клітини, з яких складається серце.

Людське серце — неймовірно потужний орган. Щодень воно здійснює близько 100 000 ударів, пише Science Focus.

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Уявіть, скільки енергії потрібно, щоб стиснути тенісний м'яч, подібну силу при кожному ударі використовує серце, щоб перекачувати кров по тілу.

Чому серце не втомлюється?

Незважаючи на те, що серце це м'яз, воно не зовсім таке ж, як скелетна м'язова тканина, наприклад, така як біцепс чи квадрицепс, які прикріплені до кісток.

Це пов'язано перш за все з тим, що серцевий м'яз складається з особливих клітин, які називаються кардіоміоцитами. На відміну від інших м'язових клітин організму, кардіоміоцити дуже стійкі до стомлення. Правда, вони, як і інші людські м'язи, живляться в основному за рахунок мітохондрій (енергетичні станції клітин). Варто зазначити, що мітохондрія — органела, виявлена в цитоплазмі майже всіх еукаріотичних клітин (клітини з чітко визначеними ядрами), основна функція якої полягає у виробленні великої кількості енергії у формі аденозинтрифосфату (АТФ).

Проте, у кардіоміоцитах щільність мітохондрій у 10 разів більша, що різко підвищує їхнє вироблення енергії. Саме тому серцю не потрібен перепочинок. Кардіоміоцити також відрізняються тим, що мають поліпшене кровопостачання, оскільки вони краще за звичайні м'язові клітини витягують кисень з крові.

Крім того, у серця є ще одна секретна зброя: воно гнучке з точки зору палива, здатне споживати глюкозу, вільні жирні кислоти і лактат.

Чому не всі м'язи складаються з кардіоміоцитів?

Незважаючи на всі їхні переваги, кардіоміоцити скорочуються без постачання нервами, що робить їх нездатними до добровільних і цілеспрямованих рухів.

Але коли справа доходить до того, щоб здійснювати удари на постійній основі і без втоми, людське серце робить свою роботу блискуче, у нього немає часу на кріпатуру після важкого тренування.