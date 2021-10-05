Ученые рассказали, почему сердце не устает, как другие мышцы

Как оказалось, главную роль в этом играют клетки, из которых состоит сердце.

Человеческое сердце — невероятно мощный орган. Каждый день оно совершает около 100 000 ударов, пишет Science Focus.

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Представьте, сколько энергии требуется, чтобы сжать теннисный мяч, подобную силу при каждом ударе использует сердце, чтобы перекачивать кровь по телу.

Почему сердце не устает?

Несмотря на то, что сердце это мышца, оно не совсем такое же, как скелетная мышечная ткань, например, такая как бицепс или квадрицепс, которые прикреплены к костям.

Это связано прежде всего с тем, что сердечная мышца состоит из особых клеток, называемых кардиомиоцитами. В отличие от других мышечных клеток организма, кардиомиоциты очень устойчивы к утомлению. Правда, они, как и другие человеческие мышцы, питаются в основном за счет митохондрий (энергетические станции клеток). Стоит отметить, что митохондрия — органелла, обнаруженная в цитоплазме почти всех эукариотических клеток (клетки с четко определенными ядрами), основная функция которой состоит в выработке большого количества энергии в форме аденозинтрифосфата (АТФ).

Тем не менее, в кардиомиоцитах плотность митохондрий в 10 раз больше, что резко повышает их выработку энергии. Именно поэтому сердцу не нужна передышка. Кардиомиоциты также отличаются тем, что имеют улучшенное кровоснабжение, поскольку они лучше обычных мышечных клеток извлекают кислород из крови.

Кроме того, у сердца есть еще одно секретное оружие: оно гибкое с точки зрения топлива, способно потреблять глюкозу, свободные жирные кислоты и лактат.

Почему не все мышцы состоят из кардиомиоцитов?

Несмотря на все их преимущества, кардиомиоциты сокращаются без снабжения нервами, что делает их неспособными к добровольным и целенаправленным движениям.

Но когда дело доходит до того, чтобы совершать удары на постоянной основе и без утомления, человеческое сердце делает свою работу блестяще, у него нет времени на крепатуру после тяжелой тренировки.