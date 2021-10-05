Учені розповіли, яким бачать світ кішки і собаки

Улюблені вихованці бачать навколишнє середовище інакше, ніж люди. Зір, нюх і слух тварин мають безліч переваг порівняно з людиною.

Напевно кожен із нас не раз помічав, як очі кішок і собак дивно світяться на фотографіях. Це моторошне світіння дає шар судинної оболонки їхніх очей, званого тапетумом, який відбиває світло, дозволяючи нашим пухнастим друзям бачити краще в темряві, пише Popular Science.

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Насправді, домашні тварини сприймають світ, в якому ми живемо, зовсім інакше.

Розрізнення кольорів

[ + – ] Для кішок і собак світ представляється здебільшого у відтінках синього і жовтого

У дитинстві нам неодноразово говорили, що кішки і собаки дальтоніки або що вони бачать світ у чорно-білих тонах, але це не зовсім так.

"Вони просто не бачать всіх кольорів, які бачимо ми. Для них світ представляється здебільшого у відтінках синього і жовтого", — розповіла Кетрін Гаупт професорка з Корнельського університету.

Як пояснює Гаупт, оскільки собаки і кішки — хижаки, їм не потрібно вміти розрізняти деякі схожі відтінки на відміну від приматів, які повинні знати, чи дозріла їжа і чи можна вживати її в їжу.

"Люди краще розрізняють кольори, щоб знаходити придатні продукти", — зазначають вчені.

Зір

Крім того, люди мають й іншу перевагу перед домашніми вихованцями. Якщо собака може розглядати об'єкт із відстані 6 м, то людина — з 18 м. Різниця ще більш помітна, якщо порівнювати з кішками. Ті предмети які кішка може бачити із 6 м, людина з хорошим зором здатна розглянути з відстані 30 або навіть 60 м.

Однак у тварин є інша перевага, а саме — сприйняття руху — навичка, відточена в них для того, щоб зловити швидко рухому здобич.

Хоча більшість кішок і собак важко помічають нерухомі об'єкти, розташовані до них дуже близько, вони можуть помітити рух на відстані до 2,4 км, навіть якщо він відносно непомітний. Також у тварин більше поле зору.

У той час як людське поле зору становить приблизно 180°, котячі та собачі очі можуть бачити до 200°. Крім того, у домашніх вихованців більш широкий і периферичний зір, що допомагає їм моментально помічати здобич.

Однак це поле зору може відрізнятися залежно від породи.

Видимість в темряві

[ + – ] Собаки і кішки бачать у темряві набагато краще людей, почасти завдяки тапетуму

Безсумнівно собаки і кішки бачать у темряві набагато краще людей, почасти завдяки тапетуму, який розташований позаду сітківки. Тапетум є якимось "дзеркальцем", відбивною оболонкою. Він покриває все очне дно або його частину, візуально нагадуючи перламутр. Складається з кристалів гуаніну, може містити домішки різних пігментів, що надають йому синій, зелений або жовтий відтінок.

Кішки і собаки бачать краще не в абсолютній темряві, а при тьмяному освітленні. Вся справа в тому, що їхні очі містять більше паличок (один із двох типів фоторецепторів), ніж наші (у кішок їх більше у 6-8 разів), а це означає, що їм потрібно менше освітлення, щоб побачити необхідну картинку.

Слух і нюх

Але на цьому їхнє неймовірне сприйняття не закінчується. Розглянувши всі переваги і недоліки зору кішок і собак, залишається дізнатися, як він взаємодіє з іншими органами почуттів.

Кішки можуть чути ультразвукові сигнали, які зазвичай видає їхня здобич, що дозволяє їм продовжувати погоню, навіть якщо їхня закуска тікає та опиниться поза полем зору. Вони також використовують запах як основний метод ідентифікації людей.

"Якщо ви були відсутні вдома якийсь час і повернулися, кішка може вас не впізнати, поки добре не принюхається", — додала Гаупт.

Собаки також мають гострий нюх. Подібно до кішкок та інших тварин, у них є вомероназальний орган — периферичний відділ додаткової нюхової системи, який знаходиться в носі. Він також грає важливу роль у формуванні статевої поведінки.

Залежно від породи, нюх собаки варіюється від 1 000 — 10 000 разів ефективніший, ніж у людини. Маючи в своєму розпорядженні ці додаткові можливості, собакам і кішкам не потрібно покладатися на свої очі, щоб орієнтуватися в світі.