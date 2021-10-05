Ученые рассказали, каким видят мир кошки и собаки

Любимые питомцы видят окружающую среду иначе, чем люди. Зрение, обоняние и слух животных имеет множество преимуществ в сравнении с человеком.

Наверняка каждый из нас не раз замечал, как глаза кошек и собак странно светятся на фотографиях. Это жутковатое свечение дает слой сосудистой оболочки их глаз, называемого тапетумом, который отражает свет, позволяя нашим пушистым друзьям видеть лучше в темноте, пишет Popular Science.

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На самом деле, домашние животные воспринимают мир, в котором мы живем, совсем иначе.

Различение цветов

[ + – ] Для кошек и собак мир представляется в основном в оттенках синего и желтого

В детстве нам неоднократно говорили, что кошки и собаки дальтоники или что они видят мир в черно-белых тонах, но это не совсем так.

"Они просто не видят всех цветов, которые видим мы. Для них мир представляется в основном в оттенках синего и желтого", — рассказала Кэтрин Хаупт профессор из Корнельского университета.

Как объясняет Хаупт, поскольку собаки и кошки — хищники, им не нужно уметь различать некоторые похожие оттенки в отличие от приматов, которые должны знать, созрела ли еда и можно ли употреблять ее в пищу.

"Люди лучше различают цвета, чтобы находить пригодные продукты", — отмечают ученые.

Зрение

Кроме того, люди имеют и другое преимущество перед домашними питомцами. Если собака может разглядеть объект с расстояния 6 м, то человек — с 18 м. Разница еще более заметна, если сравнивать с кошками. Те предметы которые кошка может видеть с 6 м, человек с хорошим зрением способен рассмотреть с расстояния 30 или даже 60 м.

Однако у животных есть другое преимущество, а именно — восприятие движения — навык, отточенный у них для того, чтобы поймать быстро движущуюся добычу.

Хотя большинство кошек и собак с трудом замечают неподвижные объекты, расположенные к ним очень близко, они могут заметить движение на расстоянии до 2,4 км, даже если оно относительно незаметное. Также у животных большее поле зрения.

В то время как человеческое поле зрения составляет примерно 180°, кошачьи и собачьи глаза могут видеть до 200°. Кроме того, у домашних питомцев более широкое и периферическое зрение, что помогает им моментально обнаруживать добычу.

Однако это поле зрения может отличаться в зависимости от породы.

Видимость в темноте

[ + – ] Собаки и кошки видят в темноте намного лучше людей, отчасти благодаря тапетуму.

Несомненно собаки и кошки видят в темноте намного лучше людей, отчасти благодаря тапетуму, который расположен позади сетчатки. Тапетум представляет собой некое "зеркальце", отражательную оболочку. Он покрывает все глазное дно или его часть, визуально напоминая перламутр. Состоит из кристаллов гуанина, может содержать примеси различных пигментов, придающих ему синий, зеленый или желтый оттенок.

Кошки и собаки видят лучше не в абсолютной темноте, а при тусклом освещении. Все дело в том, что их глаза содержат больше палочек (один из двух типов фоторецепторов), чем наши (у кошек их больше в 6-8 раз), а это значит, что им требуется меньше освещения, чтобы увидеть необходимую картинку.

Слух и обоняние

Но на этом их невероятное восприятие не заканчивается. Рассмотрев все преимущества и недостатки зрения кошек и собак, остается узнать, как оно взаимодействует с другими органами чувств.

Кошки могут слышать ультразвуковые сигналы, обычно издаваемые их добычей, что позволяет им продолжать погоню, даже если их убегающая закуска окажется вне поля зрения. Они также используют запах в качестве основного метода идентификации людей.

"Если вы отсутствовали дома какое-то время и вернулись, кошка может вас не узнать, пока хорошенько не принюхается", — добавила Хаупт.

Собаки также обладают острым обонянием. Подобно кошкам и другим животным, у них есть вомероназальный орган — периферический отдел дополнительной обонятельной системы, который находится в носу. Он также играет важную роль в формировании полового поведения.

В зависимости от породы, обоняние собаки варьируется от 1000 — 10 000 раз эффективнее, чем у человека. Имея в своем распоряжении эти дополнительные способности, собакам и кошкам не нужно полагаться на свои глаза, чтобы ориентироваться в мире.