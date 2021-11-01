Історію Стародавнього царства доведеться переписати: археологи виявили незвичну мумію

У центрі нового аналізу експертів опинилася мумія високопоставленого дворянина Хуві. Його тіло просочували дорогими смолами та перев'язували високоякісними лляними пов'язками.

У своєму недавньому дослідженні експерти провели новий аналіз давньоєгипетської мумії та з'ясували, що передові методи муміфікації використовувалися на 1000 років раніше, переписуючи цим історію давньоєгипетських похоронних практик, пише Science Alert.

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У центрі відкриття опинилася мумія, відома під ім'ям Хуві, яка, як вважається, була високопоставленим дворянином. Мумію розкопали в некрополі, великому стародавньому похованні єгипетських фараонів і членів королівської родини неподалік Каїра, у 2019 році.

Тепер же вчені вважають, що Хуві набагато старший, ніж вважалося раніше, і відноситься до епохи Стародавнього царства (2700 по 2200 до н. е.) Єгипту, що робить її однією з найдавніших єгипетських мумій, які коли-небудь були виявлені.

Хуві був забальзамований із використанням передових технологій, які, як вважається, були розроблені набагато пізніше.

Для збереження шкіри його тіло просочували дорогими смолами, виготовленими із соку дерев, і перев'язували високоякісними лляними пов'язками. Однак новий аналіз дозволяє припустити, що стародавні єгиптяни, які жили близько 4 000 років тому, робили складні поховання.

Професорка Саліма Ікрам із Американського університету в Каїрі зазначила, що це відкриття повністю змінює уявлення вчених про еволюцію муміфікації. Вона також додала, що якщо ця мумія справді виявиться з Стародавнього царства, то книги про муміфікацію й історію Стародавнього царства необхідно буде переписати.

"До сьогодні ми думали, що муміфікація в Стародавньому царстві була відносно простою з використанням висушування та без видалення мозку (внутрішні органи видалялися лише зрідка)", — наголосила Ікрам.

[ + – ] Інтер'єр гробниці Хуві, розташованої в некрополі Саккара

Вона була здивована кількістю смоли, використаної для збереження мумії, що часто застосовувалося для мумій із Стародавнього царства. До того ж, зазвичай зовнішньому вигляду померлого приділялося більше уваги, ніж його внутрішнім органам.

"Мумія Хуві більше схожа на мумії, виявлені через 1000 років", — заявила Ікрам.

Як з'ясували дослідники, використана смола була імпортована з Близького Сходу, швидше за все, з Лівану, демонструючи той факт, що торгівля з сусідніми імперіями на той час була більшою, ніж вважалося раніше.

"Я спочатку не могла повірити, що Хуві відноситься до епохи Стародавнього царства через передові методи муміфікації. Однак у ході дослідження моя думка почала змінюватися", — наголосила Ікрам.

У багато прикрашеній гробниці Хуві археологи виявили ієрогліфи, що дозволяють припустити, що поховання відбулося в період V династії, що правила близько 2504 — 2347 рр. до н. е. Також учені виявили кераміку та глеки, що належали тому часові та використовувалися для зберігання частин тіла під час процесу муміфікації.

Щоб підтвердити, що рештки дійсно належать Хуві, команда Ікрам проведе додаткові аналізи. Ікрам також не виключає можливість того, що інша людина могла бути муміфікована та похована через сторіччя при повторному використанні гробниці.

"Поки ми не проведемо радіовуглецеве датування, я так само сумніватимуся", — підсумувала Ікрам.