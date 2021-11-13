"Страх перед чипуванням – результат недовіри до влади" — психіатр

Ідея вживлення імплантів, розповіла Ганна Бичкова, лякає багатьох людей, хоча вони можуть врятувати життя тяжкохворих пацієнтів.

Кілька поколінь мешканців пострадянського простору виросли з відчуттям того, що довкола вороги, а ті, хто покликаний захищати їхні права та забезпечувати безпеку, дбають лише про власне благо. На подібному фоні будь-яка малозрозуміла річ виглядає, як загроза. Іронія в тому, що до категорії "малозрозумілого" для більшості людей належать також передові наукові розробки, навіть якщо метою їх авторів від самого початку був порятунок людських життів або боротьба з хронічними захворюваннями, які раніше вважалися невиліковними.

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"Страх перед масовим чіпуванням – зворотний бік тотальної недовіри до влади та вкрай високого рівня тривожності у суспільстві", — пояснила психіатр Ганна Бичкова.

Чіпи, що вживлюються та обростають нервовою тканиною — яскравий приклад такого нововведення. Завдяки їм у людства з'явився шанс перемогти захворювання, проти яких медицина досі була безсилою. Поки ці пристрої коштують досить дорого, тому про масове чипування не йдеться. Проте технології розвиваються стрімко, а норми соціального сприйняття змінюються не так швидко. Велика ймовірність того, що в недалекому майбутньому імплантація мікроскопічних чіпів стане загальнодоступною медичною послугою. Організації охорони здоров'я спробують взяти це нововведення на озброєння як засіб вирішення системних проблем. Ось тоді з'явиться перспектива масового чіпування, але у суспільстві підніметься хвиля протидії. Люди відмовляться від імплантації імплантів зі страху перед невідомим.

Докладніше про нові біомедичні технології читайте у статті Фокусу: "Реальне чіпування. Правда і брехня про електронні медичні імпланти".