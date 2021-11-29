Готуються до найгіршого. Moderna та Pfizer можуть оновити вакцини через Омікрон до початку 2022 року

Фармкомпанії вже почали тестувати наявні вакцини проти нового штаму коронавірусу.

Одразу кілька великих фармацевтичних виробників уже заявили, що готуються оновити свої вакцини від коронавірусу через появу нового штаму Омікрон. Про це повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Штам Омікрон (15-та літера грецького алфавіту) був вперше зафіксований у Південній Африці та, ймовірно, може швидко поширюватися по світу. Новий штам уже було виявлено у низці країн, враховуючи Ізраїль та Бельгію, що призвело до закриття кордонів у Європі, Азії та Північній Америці.

Також на вихідних у Великій Британії було виявлено два випадки зараження новим штамом. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що, ймовірно, новий штам уже в країні.

За словами вчених, Омікрон має кілька мутацій, які можуть допомагати вірусу ухилятися від антитіл, сформованих вакцинами від COVID-19.

Наприкінці минулого тижня ВООЗ на екстреному засіданні назвала Омікрон варіантом, що "викликає занепокоєння". Останній штам, який одержав подібне позначення, був варіант Дельта.

Наразі поки невідомо, наскільки будуть ефективними проти Омікрона вакцини. Але виробники вже почали готуватися до найгіршого.

У компанії Moderna заявили, що компанія тестує свою вакцину проти варіанта Омікрон.

"З початку 2021 року Moderna розробила комплексну стратегію, щоб передбачити подібні ситуації. Компанія готова просунути нові вакцини для клінічних випробувань за 60-90 днів", — йдеться у заяві компанії.

Загалом у компанії кажуть, що можуть випустити оновлену вакцину проти коронавірусу до початку 2022 року.

"За найближчі кілька тижнів ми будемо знати, наскільки ефективною є вакцина проти Омікрона", — додав головний лікар Moderna Пол Бертон.

Зі свого боку, у Pfizer також заявили, що готові оновити та поширити свою вакцину протягом 100 днів, якщо поточне щеплення виявиться неефективним проти Омікрона. Компанії знадобиться приблизно два тижні, щоб з'ясувати, наскільки новий штам стійкий до вакцини.

"Pfizer і BioNTech ще кілька місяців тому підготували все необхідне, щоб адаптувати мРНК-вакцину протягом 6 тижнів і відвантажити перші партії протягом 100 днів", — кажуть у компанії.

Крім цього, компанія Johnson & Johnson також розпочала тестування власної вакцини проти нового штаму коронавірусу.