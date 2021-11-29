Готовятся к худшему. Moderna и Pfizer могут обновить вакцины из-за Омикрона к началу 2022 года

Фармкомпании уже начали тестировать имеющиеся вакцины против нового штамма коронавируса.

Сразу несколько крупных фармацевтических производителей уже заявили, что готовятся обновить свои вакцины от коронавируса из-за появления нового штамма Омикрон. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Штамм Омикрон (15-я буква греческого алфавита) был впервые обнаружен в Южной Африке и вероятно, может быстро распространяться по миру. Новый штамм уже был обнаружен в ряде стран, включая Израиль и Бельгию, что привело к закрытию границ в Европе, Азии и Северной Америке.

Также на выходных в Великобритании были обнаружены два случая заражения новым штаммом. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вероятно, новый штамм уже в стране.

По словам ученых, у Омикрона имеется несколько мутаций, которые могут помогать вирусу уклоняться от антител, сформированных вакцинам от COVID-19.

В конце минувшей недели ВОЗ на экстренном заседании назвала Омикрон "вызывающим беспокойство вариантом". Последний штамм, который получил подобное обозначение, был вариант Дельта.

На данный момент пока неизвестно, насколько будут эффективными против Омикрона имеющиеся вакцины. Но производители уже начали готовиться к наихудшему.

В компании Moderna заявили, что компания тестирует свою текущую вакцину против варианта Омикрон.

"С начала 2021 года Moderna разработала комплексную стратегию, чтобы предвидеть подобные ситуации. Компания готова продвинуть новые вакцины для клинических испытаний за 60-90 дней", – говорится в заявлении компании.

В целом, в компании говорят, что могут выпустить обновленную вакцину против коронавируса к началу 2022 года.

"За ближайшие пару недель мы будем знать, насколько эффективна имеющаяся вакцина против Омикрона", – добавил главный врач Moderna Пол Бертон.

В свою очередь, в Pfizer также заявили, что готовы обновить и распространить свою вакцину в течение 100 дней, если текущая прививка окажется неэффективной против Омикрона. Компании понадобится около двух недель, чтобы выяснить, насколько новый штамм устойчив к вакцине.

"Pfizer и BioNTech еще несколько месяцев назад подготовили все необходимое, чтобы адаптировать мРНК-вакцину в течение 6 недель и отгрузить первые партии в течение 100 дней", – говорят в компании.

Кроме этого, компания Johnson & Johnson также начала тестирование собственной вакцины против нового штамма коронавируса.