За методом Далі та Едісона. Вчені випробували техніки сну, якою користувалися великі генії

За словами вчених, техніка сну, яку використовували Сальвадор Далі та Томас Едісон, справді працює.

Вчені з'ясували, що метод сну, описаний художником-сюрреалістом Сальвадором Далі та відомим винахідником Томасом Едісоном, може справді надихнути на творчість. За словами вчених, потрібно прокидатися тоді, коли настає певна стадія сну, під час якої реальність, здається, поєднується з фантазією, повідомляє Live Science.

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Щоб використати цей метод Далі та Едісон тримали, наприклад ложку або м'ячик. Коли вони засинали, предмет падав, лунаючи і будив їх. Після цього вони бралися до роботи. Цей проміжний стан між дійсністю і сном називається гіпнагогія або N1. Вона триває всього кілька хвилин, перш ніж людина зануриться у глибший сон. За словами вчених, це є ідеальним моментом для творчості.

Автор дослідження Дельфін Удієт з Паризького інституту мозку каже, що люди проводять близько 5% сну на стадії N1, але це вкрай маловивчена стадія сну. За словами авторів дослідження, креативність може виявлятися не лише у мистецтві. Тому понад сотня учасників експерименту запропонувала знайти творчий нестандартний підхід у вирішенні математичних завдань.

Фото: USA Today

Хід експерименту

У першій стадії дослідження респонденти намагалися знайти нестандартне вирішення завдань. Потім учасники експерименту засинали, тримаючи в руках чашку, яка під час падіння будила їх. І знову вчені просили знайти вирішення завдань. У результаті більшість піддослідних знайшли приховане правило для правильного вирішення математичних завдань. Але щойно респонденти поринали у глибший сон, ефект "яскравої творчості" зникав.

Таким чином, автори дослідження дійшли висновку, що існує "творча золота середина", якої можна досягти лише, прокинувшись на ранній стадії сну, до глибокого занурення у сон. Незрозуміло чому стадія сну N1 підвищує креативність, але на цьому етапі у людини є можливість проявити творчі здібності, якщо у неї з'явилася хороша ідея, кажуть вчені.

Згідно з проведеним опитуванням учасників експерименту, кожен з них мав різні відчуття під час короткого засинання. Хтось бачив різні геометричні форми, хтось – різні кольори, інші бачили тварин, а третина – думали про завдання.

Але потрібні подальші дослідження цієї стадії сну, кажуть вчені. Також дослідники хочуть дізнатися, чи можна запрограмувати раннє пробудження без використання сторонніх предметів, щоб люди могли реалізувати свої творчі здібності у різних сферах.

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