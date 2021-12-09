По методу Дали и Эдисона. Ученые испытали технику сна, которой пользовались великие гении

По словам ученых, техника сна, которую использовали Сальвадор Дали и Томас Эдисон, действительно работает.

Ученые выяснили, что метод сна, описанный художником-сюрреалистом Сальвадором Дали и известным изобретателем Томасом Эдисоном, может действительно вдохновить на творчество. По словам ученых, нужно просыпаться тогда, когда наступает определенная стадия сна, во время которой реальность, кажется, смешивается с фантазией, сообщает Live Science.

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Чтобы использовать этот метод Дали и Эдисон держали, например ложку или мячик. Когда они засыпали, предмет падал, издавая шум и будил их. После этого они приступали к работе. Это промежуточное состояние между явью и сном называется гипнагогия или N1. Она длится всего несколько минут, прежде чем человек погрузится в более глубокий сон. По словам ученых, это идеальный момент для творчества.

Автор исследования Дельфин Удиетт из Парижского института мозга говорит, что люди проводят около 5% сна в стадии N1, но это крайне малоизученная стадия сна. По словам авторов исследования, креативность может проявляться не только в искусстве. Поэтому более сотне участников эксперимента предложили найти творческий нестандартный подход в решении математических задач.

Фото: USA Today

Ход эксперимента

В первой стадии исследования респонденты пытались найти нестандартное решение задач. Потом участники эксперимента засыпали, держа в руках чашку, которая при падении будила их. И снова ученые просили найти решение задач. В результате подавляющее большинство испытуемых нашло скрытое правило для правильного решения математических задач. Но как только респонденты погружались в более глубокий сон, эффект "яркого творчества" исчезал.

Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что существует "творческая золотая середина", которую можно достичь лишь, проснувшись на ранней стадии сна, до глубокого погружения в сон. Непонятно, почему стадия сна N1 повышает креативность, но на этом этапе у человека есть возможность проявить творческие способности, если у него появилась хорошая идея, говорят ученые.

Согласно проведенному опросу участников эксперимента, каждый из них имел разные ощущения во время короткого засыпания. Кто-то видел разные геометрические формы, кто-то – разные цвета, другие видели животных, а треть – думали о задаче.

Но необходимы дальнейшие исследования этой стадии сна, говорят ученые. Также исследователи хотят узнать можно ли запрограммировать раннее просыпание без использование сторонних предметов, чтобы люди могли реализовать свои творческие способности в разных сферах.

Напоминаем, что ученые назвали точное время, когда ложиться спать – противопоказано.