Гідрати чи лід. 40% поверхні найглибшої ущелини Марса насичені воднем
Відкриття зробив орбітальний апарат Trace Gas Orbiter, який зафіксував значні поклади водню в долині Марінер — системі каньйонів завдовжки 4 000 км, що проходить вздовж екватора Марса.
За словами вчених, вода може бути прихована у верхньому шарі марсіанського ґрунту на глибині каньйону та займає площу розміром із Нідерланди, пише Room.
У 10 разів довше і в 5 разів глибше земного Великого каньйону, долина Марінер є одним із найбільш разючих ландшафтів Марса і, цілком можливо, Сонячної системи. Те, що в регіоні є водень, вказують дані приладу TGO — FREND. Це детектор епітеплових нейтронів високої роздільної здатності. Він призначений для дослідження ландшафту Червоної планети та картування водню, що ховається у ґрунті Марса.
"За допомогою TGO ми можемо зазирнути під багатометрові шари пилу та побачити, що ж ховається під поверхнею Марса, а також, що дуже важливо, знайти багаті водою "оази", які не могли бути виявлені за допомогою інших приладів", — розповів провідний автор дослідження Ігор Митрофанов з Інституту космічних досліджень РАН.
Як зазначає Митрофанов, у долині Марінер FREND знайшов ділянку з чималим запасом водню. Якщо припустити, що водень пов'язаний з молекулами води, то до 40% приповерхневого матеріалу в цьому регіоні — це вода.
Проте питання, як зберігаються ці молекули води, досі залишається суперечливим. Поки що в дослідників є два припущення: або це хімічно пов'язана вода у вигляді гідратів, або підповерхневий лід.
Це багато в чому нагадує земні регіони вічної мерзлоти, де водяний лід зберігається під сухим ґрунтом через постійні низькі температури.
Хімічно пов'язана вода спостерігається у багатьох місцях на марсіанській поверхні, тоді як водяний лід, найпоширеніша форма водних відкладень на Марсі, зазвичай виявляється у холодних полярних регіонах планети.
Як і на Землі, екватор Марса тепліший, ніж на полюсах, тому немає сенсу очікувати тут існування водяного льоду поблизу поверхні, оскільки температура недостатньо низька, щоб лід залишався стабільним, натомість він зазвичай випаровується.
Однак інші спостереження показували, що мінерали, які є в цій частині Марса, зазвичай містять лише кілька відсотків води — набагато менше, ніж демонструють нові спостереження. Тому команда дослідників вважає, що вода, швидше за все, існує у вигляді льоду, але для того, щоб вона була присутня в таких великих обсягах, у долині Марінер має бути якесь особливе, поки що невідоме поєднання умов, щоб вода зберігалася або щоб вона якось поповнювалася.
Митрофанов і його колеги припускають, що це може бути пов'язане з особливими геоморфологічними умовами всередині каньйону, що перешкоджають виходу води. Вона також може накопичуватися навіть зараз через конденсацію розрідженої водяної пари з атмосфери.
"Це відкриття безперечно є дуже важливим, але нам потрібно більше спостережень, щоб точно знати, з якою формою води ми маємо справу", — сказав співавтор дослідження Хокан Сведхем із лабораторії Європейського космічного агентства в Нідерландах.