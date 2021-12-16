Гідрати чи лід. 40% поверхні найглибшої ущелини Марса насичені воднем

Відкриття зробив орбітальний апарат Trace Gas Orbiter, який зафіксував значні поклади водню в долині Марінер — системі каньйонів завдовжки 4 000 км, що проходить вздовж екватора Марса.

За словами вчених, вода може бути прихована у верхньому шарі марсіанського ґрунту на глибині каньйону та займає площу розміром із Нідерланди, пише Room.

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У 10 разів довше і в 5 разів глибше земного Великого каньйону, долина Марінер є одним із найбільш разючих ландшафтів Марса і, цілком можливо, Сонячної системи. Те, що в регіоні є водень, вказують дані приладу TGO — FREND. Це детектор епітеплових нейтронів високої роздільної здатності. Він призначений для дослідження ландшафту Червоної планети та картування водню, що ховається у ґрунті Марса.

"За допомогою TGO ми можемо зазирнути під багатометрові шари пилу та побачити, що ж ховається під поверхнею Марса, а також, що дуже важливо, знайти багаті водою "оази", які не могли бути виявлені за допомогою інших приладів", — розповів провідний автор дослідження Ігор Митрофанов з Інституту космічних досліджень РАН.

[ + – ] Орбітальний апарат ЕКА — Trace Gas Orbiter

Як зазначає Митрофанов, у долині Марінер FREND знайшов ділянку з чималим запасом водню. Якщо припустити, що водень пов'язаний з молекулами води, то до 40% приповерхневого матеріалу в цьому регіоні — це вода.

Проте питання, як зберігаються ці молекули води, досі залишається суперечливим. Поки що в дослідників є два припущення: або це хімічно пов'язана вода у вигляді гідратів, або підповерхневий лід.

Це багато в чому нагадує земні регіони вічної мерзлоти, де водяний лід зберігається під сухим ґрунтом через постійні низькі температури.

Хімічно пов'язана вода спостерігається у багатьох місцях на марсіанській поверхні, тоді як водяний лід, найпоширеніша форма водних відкладень на Марсі, зазвичай виявляється у холодних полярних регіонах планети.

Як і на Землі, екватор Марса тепліший, ніж на полюсах, тому немає сенсу очікувати тут існування водяного льоду поблизу поверхні, оскільки температура недостатньо низька, щоб лід залишався стабільним, натомість він зазвичай випаровується.

[ + – ] Один із найбільших каньйонів долини Марінер — каньйон Кандор

Однак інші спостереження показували, що мінерали, які є в цій частині Марса, зазвичай містять лише кілька відсотків води — набагато менше, ніж демонструють нові спостереження. Тому команда дослідників вважає, що вода, швидше за все, існує у вигляді льоду, але для того, щоб вона була присутня в таких великих обсягах, у долині Марінер має бути якесь особливе, поки що невідоме поєднання умов, щоб вода зберігалася або щоб вона якось поповнювалася.

Митрофанов і його колеги припускають, що це може бути пов'язане з особливими геоморфологічними умовами всередині каньйону, що перешкоджають виходу води. Вона також може накопичуватися навіть зараз через конденсацію розрідженої водяної пари з атмосфери.

"Це відкриття безперечно є дуже важливим, але нам потрібно більше спостережень, щоб точно знати, з якою формою води ми маємо справу", — сказав співавтор дослідження Хокан Сведхем із лабораторії Європейського космічного агентства в Нідерландах.