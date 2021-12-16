Открытие сделал орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, который обнаружил значительные залежи водорода в долине Маринер — системе каньонов длиной 4000 км, которая проходит вдоль экватора Марса.

По словам ученых, вода может быть скрыта в самом верхнем слое марсианской почвы на глубине каньона и занимает площадь размером с Нидерланды, пишет Room.

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В 10 раз длиннее и в 5 раз глубже земного Большого каньона, долина Маринер является одним из самых впечатляющих ландшафтов Марса и, вполне возможно, Солнечной системы. То, что в этом регионе есть водород, указывают данные прибора TGO — FREND. Это детектор эпитепловых нейтронов высокого разрешения. Он предназначен для исследования ландшафта Красной планеты и картирования водорода, скрывающегося в почве Марса.

"С помощью TGO мы можем заглянуть под многометровые слои пыли и увидеть, что же скрывается под поверхностью Марса, а также, что очень важно, найти богатые водой "оазисы", которые не могли быть обнаружены с помощью других приборов", — рассказал ведущий автор исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН.

[ + – ] Орбитальный аппарат ЕКА — Trace Gas Orbiter

Как отмечает Митрофанов, в долине Маринер FREND нашел область с довольно большим запасом водорода. Если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, то до 40% приповерхностного материала в этом регионе — это вода.

Однако вопрос, как хранятся эти молекулы воды, до сих пор остается спорным. Пока у исследователей есть два предположения: либо это химически связанная вода в виде гидратов, либо подповерхностный лед.

Это во многом напоминает земные регионы вечной мерзлоты, где водяной лед сохраняется под сухой почвой из-за постоянных низких температур.

Химически связанная вода наблюдается во многих местах на марсианской поверхности, тогда как водяной лед, наиболее распространенная форма водных отложений на Марсе, обычно обнаруживается в холодных полярных регионах планеты.

Как и на Земле, экватор Марса теплее, чем на полюсах, поэтому нет смысла ожидать здесь существования водяного льда вблизи поверхности, поскольку температура недостаточно низкая, чтобы лед оставался стабильным, вместо этого он обычно испаряется.

[ + – ] Один из самых больших каньонов долины Маринер — каньона Кандор

Однако другие наблюдения показывали, что минералы, встречающиеся в этой части Марса, обычно содержат лишь несколько процентов воды — гораздо меньше, чем показывают новые наблюдения. Поэтому команда исследователей считает, что вода, скорее всего, существует в виде льда, но для того, чтобы она присутствовала в таких больших объемах, в долине Маринер должно быть какое-то особое, пока неизвестное сочетание условий, чтобы вода сохранялась или чтобы она каким-то образом пополнялась.

Митрофанов и его коллеги предполагают, что это может быть связано с особыми геоморфологическими условиями внутри каньона, которые препятствуют выходу воды. Она также может накапливаться даже сейчас из-за конденсации разреженного водяного пара из атмосферы.

"Это открытие бесспорно является очень важным, но нам нужно больше наблюдений, чтобы точно знать, с какой формой воды мы имеем дело", — заключил соавтор исследования Хокан Сведхем из лаборатории Европейского космического агентства в Нидерландах.