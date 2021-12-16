Гидраты или лед. 40% поверхности самого глубокого ущелья Марса насыщены водородом, — исследование
Открытие сделал орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, который обнаружил значительные залежи водорода в долине Маринер — системе каньонов длиной 4000 км, которая проходит вдоль экватора Марса.
По словам ученых, вода может быть скрыта в самом верхнем слое марсианской почвы на глубине каньона и занимает площадь размером с Нидерланды, пишет Room.
В 10 раз длиннее и в 5 раз глубже земного Большого каньона, долина Маринер является одним из самых впечатляющих ландшафтов Марса и, вполне возможно, Солнечной системы. То, что в этом регионе есть водород, указывают данные прибора TGO — FREND. Это детектор эпитепловых нейтронов высокого разрешения. Он предназначен для исследования ландшафта Красной планеты и картирования водорода, скрывающегося в почве Марса.
"С помощью TGO мы можем заглянуть под многометровые слои пыли и увидеть, что же скрывается под поверхностью Марса, а также, что очень важно, найти богатые водой "оазисы", которые не могли быть обнаружены с помощью других приборов", — рассказал ведущий автор исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН.
Как отмечает Митрофанов, в долине Маринер FREND нашел область с довольно большим запасом водорода. Если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, то до 40% приповерхностного материала в этом регионе — это вода.
Однако вопрос, как хранятся эти молекулы воды, до сих пор остается спорным. Пока у исследователей есть два предположения: либо это химически связанная вода в виде гидратов, либо подповерхностный лед.
Это во многом напоминает земные регионы вечной мерзлоты, где водяной лед сохраняется под сухой почвой из-за постоянных низких температур.
Химически связанная вода наблюдается во многих местах на марсианской поверхности, тогда как водяной лед, наиболее распространенная форма водных отложений на Марсе, обычно обнаруживается в холодных полярных регионах планеты.
Как и на Земле, экватор Марса теплее, чем на полюсах, поэтому нет смысла ожидать здесь существования водяного льда вблизи поверхности, поскольку температура недостаточно низкая, чтобы лед оставался стабильным, вместо этого он обычно испаряется.
Однако другие наблюдения показывали, что минералы, встречающиеся в этой части Марса, обычно содержат лишь несколько процентов воды — гораздо меньше, чем показывают новые наблюдения. Поэтому команда исследователей считает, что вода, скорее всего, существует в виде льда, но для того, чтобы она присутствовала в таких больших объемах, в долине Маринер должно быть какое-то особое, пока неизвестное сочетание условий, чтобы вода сохранялась или чтобы она каким-то образом пополнялась.
Митрофанов и его коллеги предполагают, что это может быть связано с особыми геоморфологическими условиями внутри каньона, которые препятствуют выходу воды. Она также может накапливаться даже сейчас из-за конденсации разреженного водяного пара из атмосферы.
"Это открытие бесспорно является очень важным, но нам нужно больше наблюдений, чтобы точно знать, с какой формой воды мы имеем дело", — заключил соавтор исследования Хокан Сведхем из лаборатории Европейского космического агентства в Нидерландах.