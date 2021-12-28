'Паралізований чоловік пише твіти за допомогою вживленого в мозок мікрочіпа (відео)

Після чіпування австралійцю досить просто подумати, яку кнопку клікнути. Так він надсилає листи, здійснює банківські операції та покупки.

Паралізований житель Австралії став першим, кому вдалося написати твіт лише силою думки. У 62-річного Філіпа О'Кіфа захворювання, яке не дозволяє рухатися, але вживлений імплантат-мікрочіп аналізує мозкові сигнали. Так йому вдалося написати у Twitter "Привіт, світ". Про це повідомляє Mirror.

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Це перший пост у соцмережах, створений виключно думкою. Мікрочіп у тілі Філіпа О'Кіфа, розроблений компанією Synchron, аналізує сигнали мозку та допомагає виконувати різні дії.

[ + – ] Имплант

Тепер чоловікові досить просто подумати, яку кнопку комп'ютера він хоче клікнути. Так він відправляє листи електронною поштою, здійснює банківські операції, робить покупки і пише в соцмережах.

"Почувши про цю технологію, я зрозумів, що вона може повернути мені незалежність, — сказав О'Кіф в інтерв'ю журналістам. — Система дивна, це схоже на прогулянки на велосипеді: потрібна практика, щоб навчитися, але коли ви вже їдите, все стає природним ".

"Сподіваюся, що я прокладаю шлях, і в майбутньому люди будуть писати твіти за допомогою однієї думки" — додав чоловік.

Через прогресуючий параліч, викликаний хворобою рухового нейрона, житель Австралії не міг виконувати жодної фізичної роботи. Але у 2020 році йому вживили чіп, і з того часу за допомогою такої технології він спілкується із сім'єю та колегами по бізнесу.

За даними NCBI, такі комп'ютерні інтерфейси, які працюють за принципом мозок-комп'ютер, вловлюють мозкові сигнали, аналізують їх та перетворюють на команди, які передаються на пристрої виведення для виконання фізичних дій.

Раніше Фокус повідомляв, що вченим вперше вдалося змусити суперкомп'ютер працювати від світла, а не від електрики. У Франції сперкомп'ютер Jean Zay з фотонним співпроцесором LightOn працює на світловому випромінюванні.