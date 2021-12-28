​​Чипированный австралиец пишет твиты силой мысли (видео)

После чипирования мужчине достаточно просто подумать, на какую кнопку кликнуть. Так он отправляет письма, совершает банковские операции и покупки.

Парализованный житель Австралии стал первым, кому удалось написать твит только силой мысли. У 62-летнего Филипа О’Кифа заболевание, которое не позволяет двигаться, но вживленный имплантат-микрочип улавливает мозговые сигналы. Так ему удалось написать в Twitter "Привет, мир". Об этом сообщает Mirror.

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Это первый пост в соцсетях, созданный исключительно мыслью. Микрочип в теле Филипа О’Кифа, разработанный компанией Synchron, анализирует сигналы мозга и помогает выполнять различные действия.

Теперь мужчине достаточно просто подумать, на какую кнопку компьютера он хочет кликнуть. Так он отправляет письма по электронной почте, совершает банковские операции, делает покупки и пишет в соцсетях.

"Услышав об этой технологии, я понял, что она может вернуть мне независимость, — сказал О'Киф в интервью журналистам. — Система удивительна, это сродни езде на велосипеде: нужна практика, чтобы научиться, но когда вы уже катитесь, все становится естественным".

"Надеюсь, что я прокладываю путь, и в будущем люди будут писать твиты с помощью одной лишь мысли" — добавил мужчина.

Из-за прогрессирующего паралича, вызванного болезнью двигательного нейрона, житель Австралии не мог выполнять никакой физической работы. Но в 2020 году ему вживили чип, и с тех пор с помощью такой технологии он общается с семьей и коллегами по бизнесу.

По данным NCBI, такие компьютерные интерфейсы, которые работают по принципу мозг-компьютер, улавливают мозговые сигналы, анализируют их и преобразуют в команды, которые передаются на устройства вывода для выполнения физических действий.

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