"Ефект чайника": учені з'ясували, чому неможливо налити чай і не забруднити стіл

Чому, коли повільно наливаєш воду, рідина завжди тече на зовнішній стороні чайника, а не потрапляє в чашку? Учені нарешті пояснили, чому так відбувається.

Якщо вода виливається із чайника надто повільно, то потік рідини іноді не відривається від поверхні чайника, не потрапляє у чашку та стікає вниз. Це явище вчені називають "ефектом чайника" і тепер дослідники з Віденського технічного університету пояснили, чому так відбувається, повідомляє SciTechDaily.

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Учені змогли пояснити, чому повільно текуча вода з чайника не потрапляє в чашку, а забруднює стіл або скатертину. За словами вчених з Віденського технічного університету, взаємодія різних сил утримує крихітну кількість рідини безпосередньо на краю, і цього достатньо для того, щоб потік води пішов вниз по зовнішній стороні чайника, а не потрапив у чашку.

Начебто все просто, але не дуже

"Ефект чайника" вперше описав Маркус Райнер у 1956 році. Цей учений, до речі, отримав докторський ступінь у Віденському технічному університеті.

"Хоча цей ефект здається простим, чому так відбувається, досить важко пояснити, але нам це вдалося", — каже Бернхард Шейхль із Віденського технічного університету.

За його словами, важливу роль в "ефекті чайника" відіграє гострий край на нижній стороні чайника. Там утворюється крапля і ділянка безпосередньо під краєм носика завжди залишається вологою. Розмір цієї краплі залежить від швидкості, з якою воду наливають із чайника. Якщо швидкість наливання нижче критичної межі, ця крапля на краю носика може направити весь потік рідини по зовнішній стінці чайника.

[ + – ] Багато залежить від швидкості, з якою ви наливаєте воду з чайника

Ключову роль відіграють різні сили

За словами вченого, за всім цим стоїть взаємодія сил інерції, в'язкості та капілярності. Сила інерції відповідає за збереження потоком рідини початкового напрямку, тоді як капілярні сили уповільнюють рух води прямо в носику чайника. Взаємодія цих сил є основою "ефекту чайника". Але цей ефект починається лише, коли є певний кут дотику між стінкою чайника та поверхнею води. Чим менший цей кут або чим вищий рівень намокання поверхні чайника, тим більше уповільнюється процес відокремлення рідини від чайника. При цьому, за словами вчених, сила тяжіння не відіграє важливу роль у цьому ефекті чайника. Вона просто визначає напрямок, куди буде литися струмінь води.

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