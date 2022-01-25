Подорож до центру Землі. Вчені розповіли, чи можна просвердлити дірку в планеті

Для такої витівки знадобиться справді великий дриль, а для завершення проєкту — кілька років. Причому працювати доведеться в умовах неймовірної спеки та величезного тиску.

Питання, яке цікавить багатьох ще з дитинства: "Чи можна просвердлити дірку в Землі?". Якщо коротко, то пробурити дірку в нашій планеті неможливо, пише What If.

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Але давайте уявімо, що людям якимось дивним чином вдалося це зробити. Що станеться з планетою в такому випадку? Що можна буде побачити на шляху поїздки? Скільки часу займе ця подорож?

[ + – ] Коли дірку буде викопано, тоді з'явиться гравітаційний тунель — такі собі ворота між однією стороною Землі й іншою

По-перше, вам знадобиться справді великий дриль, а для завершення проєкту — кілька років. Працювати доведеться в умовах неймовірної спеки та величезного тиску, які тільки зростатимуть у міру наближення до центру Землі. Але коли дірку буде викопано, тоді з'явиться гравітаційний тунель — деякі ворота між однією стороною Землі та іншою.

Далі вам потрібно буде знайти собі зручний транспортний засіб, щоб проїхати через Землю, тому що якщо ви просто стрибнете в дірку, то будете спалені живцем. Тому доведеться використовувати гравітаційний поїзд, який би розганявся, використовуючи тільки силу тяжіння, і захищав би вас від спеки та екстремального тиску.

Подорож через земну кору

[ + – ] На глибині 20 м опинитеся на тому ж рівні, що й метро чи Катакомби Парижа

Перший етап подорожі розпочнеться через земну кору. Залежно від того, де ви почнете подорожувати, товщина земної кори може становити від 5 до 70 км. Від усієї Землі вона становить лише 1%. На глибині 20 м мандрівники виявляться на тому ж рівні, що й метро чи Катакомби Парижа.

Досягши 2,5 км люди опиняться на глибині, де знайшли найглибшу копалину, коли-небудь виявлену людьми. А щойно мандрівники дістануться до 3,6 км, вони зможуть побачити типового екстремофіла — диявольського хробака. Це тварина, яка мешкає на найбільшій глибині.

Температура на такій глибині досягає більше 60°C, і ось у цей момент багато хто захотів би повернутися назад, але це лише початок подорожі.

[ + – ] Як тільки ви дістанетеся до 3,6 км, зможете побачити типового екстремофіла — диявольського хробака

На глибині 8,8 км ви подолаєте відстань, що перевищує висоту гори Еверест, на 11 км опинитеся глибше за Маріанську западину, а на відстані 12,26 км досягнете тієї ж глибини, на якій перебуває Кольська свердловина (Росія). Це найглибша яма, яку люди коли-небудь викопували.

На такій глибині ви відчуєте сильний тиск, який у 4000 разів перевищить атмосферний тиск на рівні моря. У міру наближення до кінця першої частини цієї епічної подорожі ви можете побачити безліч дорогоцінного каміння — рубіни, сапфіри, смарагди. Вони можуть стати цінними сувенірами, якщо, звичайно, ви дістанетеся до іншої сторони Землі. На глибині 40 км перша частина вашої подорожі залишиться позаду.

Подорож через мантію

[ + – ] Подорож через мантію буде найдовшою частиною вашої поїздки, тому що мантія складає вражаючі 84% обсягу Землі, а її товщина – близько 2900 км.

Тепер перейдемо до другого шару Землі, її мантії. Більшість людей думають, що її текстура схожа на лаву. Але на такій невеликій глибині вона тверда, як скеля. Мантія почне розплавлятися тільки за глибшого занурення. Це буде найдовша частина подорожі, тому що мантія складає вражаючі 84% обсягу Землі, а її товщина – близько 2900 км.

Ви мало що побачили б усередині неї, за винятком одного моменту. На такій глибині за рахунок величезного тиску та високої температури утворюються алмази. Вони потрапляють на поверхню Землі внаслідок вулканічної активності.

[ + – ] За рахунок величезного тиску та високої температури утворюються алмази. Вони потрапляють на поверхню Землі внаслідок вулканічної активності

Коли ви опинитеся приблизно за 410 км нижче за поверхню, все почне ставати дивним. Порода мантії буде неймовірно розпеченою, але замість того, щоб залишатися в розплавленому стані, вона буде дуже твердою через сильний тиск.

Тепер перейдемо до нижньої частини мантії. На глибині 1000 км ви відчуєте силу "земних крапель" — надпотужні потоки розпеченої породи. Якби вони спливли на поверхню, то перетворилися б на руйнівні супервулкани.

Оскільки на цьому етапі подорожі ви пройдете вже пів дороги через Землю, це означає, що ви наближаєтеся до зовнішнього ядра.

Подорож через ядро

[ + – ] На глибині 3000 км зовнішнє ядро складається із заліза та нікелю

На глибині 3000 км зовнішнє ядро складається із заліза та нікелю. Температура навколо коливатиметься від 4500°C до 5500°C, а на відстані 5000 км ви досягнете внутрішнього ядра Землі. Ця гігантська тверда залізна сфера має приголомшливу температуру 5400°C, а тиск у 3,6 мільйона разів більший, ніж на поверхні планети. Сподіватимемося, що ваш гравітаційний поїзд витримає випробування за таких екстремальних температур і тисків.

Нарешті ви дістанетеся до середини своєї підземної подорожі. Прямо в центрі Землі маса буде однаковою у всіх напрямках. І ви відчуєте невагомість. Але пам'ятайте, що це лише половина шляху. Вам доведеться пройти весь цей маршрут, але у зворотному порядку, щоб закінчити свою подорож.

Ця поїздка чинитиме на вас великий тиск. Причому в усіх сенсах. Але плюс хоча б у тому, що ви відчуєте незабутні емоції та станете справжнім багатієм, зібравши дорогою дорогоцінне каміння.

[ + – ] Гравітаційний тунель — це теоретичний прохід крізь Землю або, якщо говорити простими словами, дірка в Землі

Скільки потрібно часу, щоб дістатися з одного боку Землі на інший? Тут варто нагадати про гравітаційний тунель. Гравітаційний тунель — це теоретичний прохід крізь Землю або, якщо говорити простими словами, дірка в Землі. Якщо він буде створений правильно, ви зможете дістатися з одного боку Землі на іншу приблизно за 42 хвилини, використовуючи гравітаційний поїзд.

Як можна побачити, така незвичайна подорож далеко не з легких, але водночас дуже захоплююча. Однак нам залишається лише фантазувати та сподіватися, що колись учені зможуть створити гравітаційний поїзд, а людина — здійснити таку дивовижну подорож.