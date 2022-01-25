Путешествие к центру Земли. Ученые рассказали, можно ли просверлить дыру в планете

Для такой затеи понадобится действительно большая дрель, а для завершения проекта — несколько лет. Причем работать придется в условиях невероятной жары и огромного давления.

Вопрос, который интересует многих еще с детства: "Можно ли просверлить дыру в Земле?". Если кратко, то пробурить дыру в нашей планете невозможно, пишет What If.

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Но давайте представим, что людям каким-то удивительным образом удалось это сделать. Что произойдет с планетой в таком случае? Что можно будет увидеть по пути поездки? Сколько времени займет это путешествие?

[ + – ] Когда дыра будет выкопана, тогда появится гравитационный туннель — некие ворота между одной стороной Земли и другой

Во-первых, вам понадобится действительно большая дрель, а для завершения проекта — несколько лет. Работать придется в условиях невероятной жары и огромного давления, которые будут только расти по мере приближения к центру Земли. Но когда дыра будет выкопана, тогда появится гравитационный туннель — некие ворота между одной стороной Земли и другой.

Далее вам нужно будет найти себе удобное транспортное средство, чтобы проехать через Землю, так как если вы просто прыгнете в дыру, то будете сожжены заживо. Поэтому придется использовать гравитационный поезд, который разгонялся бы, используя только силу тяжести, и защищал бы вас от жары и экстремального давления.

Путешествие через земную кору

[ + – ] На глубине 20 м окажетесь на том же уровне, что и метро или Катакомбы Парижа

Первый этап путешествия начнется через земную кору. В зависимости от того, где вы начнете свое путешествие, толщина земной коры может составлять от 5 до 70 км. От всей Земли она составляет всего 1%. На глубине 20 м путешественники окажутся на том же уровне, что и метро или Катакомбы Парижа.

Достигнув 2,5 км люди окажутся на глубине, где нашли самое глубокое ископаемое, когда-либо обнаруженное людьми. А как только путешественники доберутся до 3,6 км, они смогут увидеть типичного экстремофила — дьявольского червя. Это животное, которое обитает на самой большой глубине.

Температура на такой глубине достигает более 60 °C и вот в этот момент многие бы захотели вернуться назад, но это лишь начало путешествия.

[ + – ] Как только вы доберетесь до 3,6 км, сможете увидеть типичного экстремофила — дьявольского червя

На глубине 8,8 км вы преодолеете расстояние, превышающее высоту горы Эверест, на 11 км окажетесь глубже Марианской впадины, а на расстоянии 12,26 км достигнете той же глубины, на которой находится Кольская скважина (Россия). Это самая глубокая яма, которую люди когда-либо выкапывали.

На такой глубине вы почувствуете сильное давление, которое в 4 000 раз превысит атмосферное давление на уровне моря. По мере приближения к концу первой части этого эпического путешествия вы можете увидеть множество драгоценных камней — рубины, сапфиры, изумруды. Они могут стать ценными сувенирами, если, конечно, вы доберетесь до другой стороны Земли. На глубине 40 км первая часть вашего путешествия останется позади.

Путешествие через мантию

[ + – ] Путешествие через мантию будет самой длинной частью вашей поездки, потому, что мантия составляет впечатляющие 84% объема Земли, а ее толщина — около 2900 км.

Теперь перейдем ко второму слою Земли, ее мантии. Большинство людей думают, что ее текстура, похожа на лаву. Но на такой небольшой глубине она тверда как скала. Мантия начнет расплавляться только при более глубоком погружении. Это будет самая длинная часть путешествия, потому как мантия составляет впечатляющие 84% объема Земли, а ее толщина — около 2900 км.

Вы бы мало что увидели внутри нее, за исключением одного момента. На такой глубине за счет огромного давления и высокой температуры образуются алмазы. Они попадают на поверхность Земли в результате вулканической активности.

[ + – ] За счет огромного давления и высокой температуры образуются алмазы. Они попадают на поверхность Земли в результате вулканической активности

Когда вы окажетесь примерно в 410 км ниже поверхности, все начнет становиться странным. Порода мантии будет неимоверно раскаленной, но вместо того, чтобы оставаться в расплавленном состоянии, она будет очень твердой из-за сильного давления.

Теперь перейдем к нижней части мантии. На глубине 1000 км вы испытаете силу "земных капель" — сверхмощные потоки раскаленной породы. Если бы они всплыли на поверхность, то превратились бы в разрушительные супервулканы.

Так как на данном этапе путешествия вы пройдете уже полпути через Землю, это означает, что вы приближаетесь к внешнему ядру.

Путешествие через ядро

[ + – ] На глубине 3000 км внешнее ядро состоит из железа и никеля

На глубине 3000 км внешнее ядро состоит из железа и никеля. Температура вокруг будет колебаться от 4500 °C до 5500 °C, а на расстоянии 5000 км вы достигнете внутреннего ядра Земли. Эта гигантская твердая железная сфера имеет ошеломляющую температуру 5400 ° C, а давление в 3,6 миллион раз больше, чем на поверхности планеты. Будем надеяться, что ваш гравитационный поезд выдержит испытания при таких экстремальных температурах и давлениях.

Наконец-то вы доберетесь до середины своего подземного путешествия. Прямо в центре Земли масса будет одинаковой во всех направлениях. И вы испытаете невесомость. Но помните, что это только половина пути. Вам придется пройти весь этот маршрут, но в обратном порядке, чтобы закончить свое путешествие.

Эта поездка окажет на вас большое давление. Причем во всех смыслах. Но плюс хотя бы в том, что вы испытаете незабываемые эмоции и станете настоящим богачом, собрав по пути драгоценные камни.

[ + – ] Гравитационный туннель — это теоретический проход сквозь Землю или, если говорить простыми словами, дыра в Земле

Сколько потребуется времени, чтобы добраться с одной стороны Земли на другую? Тут стоит напомнить о гравитационном туннеле. Гравитационный туннель — это теоретический проход сквозь Землю или, если говорить простыми словами, дыра в Земле. Если он будет создан правильно, вы сможете добраться с одной стороны Земли на другую примерно за 42 минуты, используя при этом гравитационный поезд.

Как можно увидеть, такое необычное путешествие — далеко не из легких, но в то же время очень захватывающее. Однако нам остается лишь фантазировать и надеяться, что когда-нибудь ученые смогут создать гравитационный поезд, а человек совершить такое удивительное путешествие.