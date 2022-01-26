Учені розповіли, чи зможуть люди розмножуватися в космосі

З огляду на швидкість з якою розвивається наука, не дивно, що невдовзі люди колонізують інші планети чи супутники. Однак у такому разі необхідно вирішити питання розмноження за межами Землі.

Впливові діячі космічної індустрії, такі як Ілон Маск і Джефф Безос, мріють про майбутнє, в якому мільйони землян житимуть у космосі, що, звичайно, вимагатиме самопідтримуваної популяції людей десь ще, крім нашої планети, пише Axios.

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Як зазначив Гері Стрейнджман, науковий керівник Інституту трансляційних досліджень космічного здоров'я, минуло понад 20 років із моменту останніх систематичних експериментів щодо розмноження та розвитку хребетних в умовах космічного польоту. Тим не менш, зараз дослідники активно планують місії та будують ракети для польоту на Місяць і Марс.

Розмноження майже напевно матиме стосунок до трирічної місії на Марс і вчені хочуть передбачити будь-які ризики, пов'язані з продовженням роду в космосі.

Експерименти з розмноженням ссавців

[ + – ] В останні роки вчені відправили на Міжнародну космічну станцію низку експериментів, щоб спробувати відповісти на різні питання про те, що може знадобитися ссавцям.

В останні роки вчені провели на Міжнародній космічній станції низку експериментів, щоб спробувати відповісти на різні питання про те, що може знадобитися ссавцям, а в перспективі й людям для розмноження в космосі.

Проведене в червні дослідження показало, що сублімована сперма мишей, відправлених на МКС, не зазнала негативного впливу навколишнього середовища на низькій навколоземній орбіті та після повернення на Землю народила здорових дитинчат. Раніше російський експеримент відправив самців і самок щурів на орбіту, дозволивши їм розмножуватися. Дві самки щурів завагітніли, але жодна з них не народила живого потомства.

Що потрібно для того, щоб люди й інші види могли народжувати дітей поза Землею, необхідні більш детальні дослідження, і деякі вчені кажуть, що фінансуванню і проведенню таких досліджень приділяється недостатньо уваги.

Що ускладнює вивчення розмноження у космосі?

[ + – ] 12-а жінка-космонавт – американка Кетрін Райан Корделл Торнтон. Здійснила 4 космічні польоти

"Ризики космічних польотів нам зрозумілі, але наслідки цих ризиків для зачаття, вагітності, народження та розвитку взагалі майже не вивчені. Особливо у ссавців, і тим паче в людини", — розповів Стрейнджман.

Історично склалося так, що жінок серед космонавтів дуже мало, що ускладнює вивчення того, як можуть працювати такі важливі складники репродукції як контроль народжуваності, менструація та овуляція.

Якими є основні фактори, які можуть обмежити можливість народження здорових дітей у космосі?

Радіаційна ситуація на МКС не мала негативного впливу на сперму й ембріони мишей, але в міру просування людей до більш віддалених пунктів призначення, таких як Марс, ситуація може змінитися, оскільки радіація лише зростатиме. Гравітація також може бути важливою для фізичного розташування клітин в ембріоні.

[ + – ] Історично склалося так, що жінок серед космонавтів дуже мало, що ускладнює вивчення того, як можуть працювати такі важливі складники репродукції, як контроль народжуваності, менструація та овуляція

Наразі дослідники аналізують експеримент, проведений на космічній станції, під час якого астронавти вирощували заморожені ембріони миші, щоб з'ясувати, чи потрібна їм гравітація для розвитку.

"Ссавці чутливі до стресу, що ускладнює спаровування навіть на Землі", — підкреслив Терухіко Вакаяма, японський біолог, який займається питаннями розмноження в космосі.

За словами Стрейнджмана, етичні проблеми, пов'язані з дослідженнями репродукції людини, також обмежують експерименти в космосі.

Що ж далі?

[ + – ] За словами Стрейнджмана, етичні проблеми, пов'язані з дослідженнями репродукції людини, також обмежують експерименти в космосі.

Низка досліджень, запропонованих найближчими роками, може допомогти відповісти на ці бентежні питання, пов'язані з розмноженням у космосі.

Вакаяма та його дослідницька група сподіваються відправити сублімовану сперму на Gateway — об'єкт, який перебуватиме на орбіті Місяця, щоб зрозуміти, як вона поводитиметься в більш інтенсивному радіаційному середовищі.

Інший пропонований експеримент, до запуску якого, ймовірно, ще кілька десятиліть, відправить тихохідок — мікроскопічних екстремофілів і черв'яків нематод у міжзоряну подорож, щоб подивитися, як вони будуть поводитися, зокрема як вони зможуть розмножуватися далеко від Землі.